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Лукашенко сообщил, что Путин запросил телефонный разговор с ним

Москва, 05.05.2020
  • Лукашенко сообщил, что Путин запросил телефонный разговор с ним

ТАСС

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что телефонный разговор с ним запросил его российский коллега Владимир Путин, передает Sputnik Беларусь. Переговоры пройдут сегодня, 5 мая. Ожидается, что стороны обсудят темы, представляющие интерес для обеих сторон.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов по московскому времени, попросил разговора», - цитирует Лукашенко. Он сообщил, что будут обсуждается темы, представляющие обоюдный интерес.

Ранее, белорусский лидер сообщил, что в республике придерживаются своих правил борьбы с коронавирусной инфекцией. Лукашенко считает губительным сидение в «четырех стенах», поскольку это «убивает иммунитет». Также глава Белоруссии заявил, что в отличии от остальных стран бывшего СССР в стране сохранилась база для борьбы с различного рода инфекциями, а также преемственность врачей вирусологов.

При этом в Европе назвали политику борьбы Белоруссии с коронавирусом «вирусной бомбой», а Польше стоит особо опасаться «завозных» случаев коронавируса со стороны своего белорусского соседа. Главный вирусолог Польши Адам Бриза заявил, что «Белоруссия - единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы». Он упомянул отсутствие мер  по социальной дистанции межу людьми, отсутсвие практики в ношении масок, а также проведение мероприятий, в том числе парад 9 мая.

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