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Названы самые востребованные профессии после эпидемии

Москва, 05.05.2020
  • Названы самые востребованные профессии после эпидемии

Из открытых источников

Как рассказали в Институте прогрессивного образования, после эпидемии особым спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, помогающие выживать предприятиям в критических обстоятельствах, сообщает агентство РИА «Новости». Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Вынужденный переход значительной части деловой активности в онлайн  на электронные платформы приведет к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров. По мнению специалистов Института, не останутся без работы и дизайнеры интерьеров, сборщики мебели и сантехники благодаря переходу граждан в режим домашнего офиса.

Также работодатели будут нанимать консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов. Останется востребованной профессия курьера, а также курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки. Без работы не останутся социальные работники и онлайн-врачи общей практики, онлайн-преподаватели особенно иностранных языков. Долгий период нахождения дома вызовет рост обращения к психологам.

Также эксперты сообщают, что с марта отмечен неуклонный рост удаленных вакансий, также соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом. Самыми популярными дистанционными профессиями на сегодня являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по онлайн-продажам, сообщают специалисты.

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