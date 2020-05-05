Цены на нефть пытаются отыграть на соглашении ОПЕК+

По данным на 03:22 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 3,64%, достигнув отметки $28,19 за баррель, передает ТАСС.

Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI поднялась на 4,26% - до $23,75 за баррель. Ранее нефть сорта Brent поднималась до $28 за баррель 17 апреля.

Напомним, с 1 мая действует соглашение ОПЕК+, согласно которому страны участницы альянса должны сокращать добычу на 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия согласно имеющийся договоренности будут сокращать добычу в равных долях 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Страны будут придерживаться данных правил в течении двух лет, с июля по декабрь 2020 года. Уточняется, что основные положения сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Экстремальные колебания рынка нефти продолжаются с 20 апреля, когда майские фьючерсы на WTI торговались в минусовых значениях, до минус $40 за баррель, что произошло впервые в истории. Эксперты рынка тогда объяснили данную динамику отсутствием емкостей для хранения нефти. Сегодня волатитльность рынка вызвана действиями ETF, сокращающим свои позиции в июньских фьючерсах. Поскольку никто из инвесторов не захочет остаться с контрактами на руках, то нефть вновь может показать отрицательные значения.