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Пригожин сравнил The New York Times с журналом «Мурзилка»

Москва, 05.05.2020

Американское издание The New York Times 5 мая наградили Пулитцеровской премией за серию антироссийских публикаций. Большая часть статей оказалась посвящена петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

На вручение премии отреагировали в посольстве России в Вашингтоне, назвав материалы газеты о России «сборником русофобских измышлений».

Также ситуацию прокомментировал сам Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд».

В ответе на запрос СМИ он заявил, что хотел бы поздравить NYT с премией. Он также отметил, что Джозеф Пулитцер был основателем желтой прессы, поэтому премия в его честь присуждается за создание вбросов с лучшим соотношением цена-качество. Как считает Пригожин, мало кому по силам состязаться в этом с The New York Times. «Разве что BBC, хотя на моей памяти есть издания и более яркие. Например, в советское время были журналы “Мурзилка” и “Крокодил”», - отметил бизнесмен.

Пригожин также напомнил, что сейчас по причине распространения коронавирусной инфекции сотни людей лишились всех развлечений и не могут сходить даже в цирк, поэтому американское издание стало для них настоящей отдушиной. «Чтобы еще раз поздравить их, шлю им в редакцию небольшой подарок, который поможет скрасить тяготы пандемии», - заключил он.

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