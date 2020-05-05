США намерены закупать вооружение у стран бывшего СССР

США планируют закупать вооружение у стран бывшего СССР или Восточного блока, рассказали в управлении американской Армии по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде. Системы должны быть уже ранее опробованными в реальных боевых условиях, говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» вооружение подобного типа необходимо США, а также их союзникам для «проведения испытаний и учений, а также боевого применения». Американское управление по работе с подрядными организациями готовится заключить соглашение на пять лет с рядом поставщиков, которые смогут поставлять Вашингтону боеприпасы и системы вооружения в местах дислокации американских формирований, как на территории Соединенных Штатов, так и за ее пределами. Сроки поставки не уточняются.

Ранее сообщалось, что Пентагон подписал контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires. Стоимость контракта оценивается в 31,9 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп ставит перед своим военным ведомством задачу по сокращению отставания от России и Китая в области гиперзвукового вооружения.