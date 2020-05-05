«Страшно не оказать помощь — остальное переживем»

На днях президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Проект был запущен в конце марта в ответ на угрозу коронавируса и уже объединил более ста тысяч волонтеров из всех регионов страны. Глава государства поблагодарил их за помощь россиянам в нынешних непростых условиях и предложил поддержать благотворителей материально, выделив на это дополнительно три миллиарда рублей из президентского Резервного фонда: «В том числе на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтеров», — добавил президент.

Но сами волонтеры награды за свою деятельность не ждут, продолжая активно помогать пожилым и маломобильным гражданам, а также медицинским сотрудникам в борьбе с коронавирусом. В некоторых регионах волонтеры помогают целым селам, рассказывает участница региональной команды «Молодежка ОНФ» Светлана Мишанова. Девушка занимается волонтерской деятельностью последние пять лет, руководствуясь девизом «Если помочь всем невозможно, значит, будем помогать всем, до кого сможем дотянуться».

Волонтер Света из личного архива

— Расскажите, как выглядит портрет волонтера в России?

— Большинство — это все-таки молодые люди с активной жизненной позицией, которым не все равно, что происходит рядом, будь то своя улица, родной город или страна. Это наша общая черта. Но в последнее время присоединяется очень много людей среднего возраста, семейные, даже многодетные. Есть предприниматели, которые временно приостановили бизнес, спортсмены, автовладельцы, которые не хотят оставаться в стороне.

— Люди разные и мотивация у них тоже разная?

— Да, мотивы разные. У нас был один парень, Дима, который пришел и честно сказал: «Я дома с ума сойду. Дайте мне делать хоть что-то». Мы посмеялись. Прошло несколько дней, и он заявляет: «Если от бабушки Нины Алексеевны, которой я продукты возил вчера, поступит еще заявка, не отдавайте никому. Я заберу и сам все оплачу. Какие же они классные!» Вот такие метаморфозы мы в волонтерском штабе наблюдаем постоянно.

— А почему вы решили стать волонтером, это был зов души или осознанное решение?

— У каждого своя история, но я не слукавлю нисколько, если скажу, что нашла в помощи другим свое призвание. Этому предшествовал долгий и непростой период поиска себя, а потом вдруг как-то все сложилось в единую картину. Увидела в социальных сетях пост в региональной группе «Молодежки ОНФ». Посмотрела, что они делают, и поняла, что нам по пути. До начала пандемии мы проводили много разных акций, но все они были объединены полезной составляющей. Сейчас в Воронеже, как и по всей стране, работает волонтерский штаб #МыВместе. Мы доставляем людям лекарства, продукты, помогаем в других просьбах жителей. Каждый день наполнен смыслом.

Когда МыВместе

— Расскажите подробнее об акции взаимопомощи #МыВместе. Насколько мне известно, она была запущена в марте этого года. Кому помогают ее участники?

— Акция #МыВместе — это не только про волонтеров. Это про всех нас. Про то, как важно чувствовать поддержку друг друга в сложных ситуациях. Волонтерские штабы помогают в первую очередь одиноким пенсионерам, инвалидам, людям с серьезными заболеваниями. Просьбы о помощи иногда поступают даже из больниц. Если к нам обратится многодетная или малообеспеченная семья, мы соберем продуктовые наборы и отвезем их нуждающимся. Благодаря поддержке спонсоров и просто неравнодушных жителей нам удается отрабатывать все больше подобных заявок. В некоторых регионах, например в Омской области, наши волонтеры помогают целым селам. Удаленным, в которых нет даже магазина. Например, ребята договариваются с жителями села Никитино и еженедельно отвозят им продукты и вещи первой необходимости.

— А если я позвоню и попрошу привести мне продуктов, ко мне тоже приедет волонтер?

— Если позвоните и оставите заявку — приедем и привезем. Если вы находитесь на режиме самоизоляции. Кстати, если вы позвоните и предложите свою помощь, мы обязательно найдем вам занятие.

— Допустим, решила я помочь, оформила заявку. Меня как-то подготовят к волонтерской деятельности?

— Небольшой инструктаж, конечно, будет. Соблюдение требований безопасности прежде всего, плюс нужно понимать алгоритм нашей работы. Часть волонтеров работают с городскими обращениями, обрабатывают звонки и заявки, другие выезжают на территории, в том числе отдаленные. Мы командой «Молодежки ОНФ» забираем часть заявок для отработки. Часть нашей большой команды помогает в перепрофилировании больниц под прием пациентов с коронавирусом. Это в основном парни, но есть и девушки.

— Могу ли я как волонтер сама подбирать себе удобный график, устанавливать нагрузку? Или она у всех одинаковая?

— В зависимости от возможностей вы сможете выбрать наиболее подходящую для себя схему. График сегодня у всех волонтеров напряженный: просьб о помощи с каждым днем все больше, мы работаем без выходных. Но стараемся выстраивать посменную помощь, чтобы время на отдых все-таки было.

Волонтерские будни

— Доверяют ли в России безвозмездной помощи, особенно пожилые люди?

— Думаю, как раз пожилые люди — самая доверчивая категория граждан нашей страны. Они не просто доверяют, часто пенсионеры начинают воспринимать нас как своих хороших друзей. Мы познакомились с сотнями интересных людей, над многими взяли шефство.

— Что это значит — взять шефство?

— Это означает, что мы регулярно помогаем человеку, выполняем самые разные просьбы: забрать посылку с почты, проведать родственника или погулять с собакой. В регионах у волонтеров «Молодежки ОНФ» уже 607 подшефных граждан. В основном это пенсионеры и маломобильные люди.

— Много в день поступает заявок?

— У каждой команды свои цифры по количеству заявок. В среднем от тридцати в день. Ежедневно ребята делают от двадцати до шестидесяти выездов по обращениям.

— С какими сложностями сталкиваются волонтеры?

— Сложность, наверное, одна — нехватка времени. Иногда кажется, что в сутках слишком мало часов. А еще не все жители понимают, что волонтер выполняет свою работу бесплатно. Пару раз были неприятные моменты, когда жители начинали требовать привезти им продукты в течение часа, а мы пытались объяснить, что привезем так быстро, как только сможем. Некоторые воспринимают волонтеров как службу доставки, а не как человеческую взаимопомощь. Потом, когда объясняешь, что ты волонтер и делаешь это по зову сердца, удивляются: как, вам за это не платят? Смущаются и извиняются за поведение. Но такие случаи единичны, к счастью.

— А хотели бы вы себе какие-нибудь привилегии? В качестве награды за труд.

— Люди реагируют всегда с благодарностью — это и есть наша главная награда. Когда тебе говорят спасибо, не скрою, это приятно. А льготы нам никакие не нужны. Потому что и региональные власти, и предприниматели, и просто неравнодушные жители оказывают всю необходимую помощь. От транспорта до медицинских масок и антисептиков. В Оренбурге, например, руководители транспортных предприятий обеспечивают волонтеров картами, дающими право на бесплатный проезд в маршрутках. Пенсионеры часто шьют маски для волонтеров, передают в штаб собственноручно испеченные пироги, некоторые даже звонят в праздники и поют нам песни.

Безопасная помощь

— Может ли доброта навредить?

— У нас не было таких историй, когда бы добро могло навредить. Есть обратные примеры, когда люди начинают злоупотреблять добротой и считают, что им чем-то обязаны. Но, к счастью, таких примеров очень и очень мало.

— Сейчас в стране эпидемия, а волонтеры ходят из одного дома в другой. Насколько это безопасно?

— Мы не заходим в дома или в квартиры к людям. Это категорически запрещено. Строгое соблюдение мер безопасности — залог успеха в любом деле. Кроме того, мы обрабатываем руки антисептиком, работаем только в масках и одноразовых перчатках. Производим обработку машин.

— Вам не страшно работать в разгар эпидемии?

— Страшно не выполнить тот объем заявок, который есть. Страшно не оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Остальное переживем. Мы молодые.

— Из-за ситуации с коронавирусом участились случаи мошенничества. Как отличить настоящего волонтера от самозванца?

— Настоящий волонтер не зайдет к вам в квартиру, даже не будет переступать порог, таковы правила и требования безопасности. Нам запрещено принимать приглашения в гости в период самоизоляции. Хотя такие предложения поступают часто. Мы, как правило, связываемся по оставленному в заявке номеру телефона для уточнения деталей, какая нужна помощь. Но никогда не будем спрашивать паспортные данные или данные банковской карты, поэтому если услышали такое — запишите фамилию звонящего человека и его номер телефона, чтобы потом сообщить в правоохранительные органы. Кроме того, у каждого из нас есть специальный бейдж, на котором указан номер телефона горячей линии — тот же, по которому жители оставляют заявку. Проверить нетрудно.

— Не считаете ли вы, что волонтеры снимают часть ответственности с власти: зачем государству помогать, если уже есть, кому это делать?

— Мы не подменяем власть. Это нормально, если люди объединяются перед общей бедой и стремятся помочь друг другу. А если мы будем рассуждать: «Это не мои полномочия, моя хата с краю» — ничего хорошего не будет. Сегодня помогаешь ты, завтра помогут тебе или твоим пожилым родственникам. Взаимная выручка и помощь — это то, что делает нас людьми. Обществом. Прошлым летом «Молодежка ОНФ» проводила форум «Рубеж». Там я услышала одну важную фразу от руководителя «Молодежки ОНФ», заместителя руководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, которая стала моим девизом по жизни: «Если помочь всем невозможно, значит, будем помогать всем, до кого сможем дотянуться».

— Что вы посоветуете человеку, который хочет стать волонтером, но пока не решился?

- Думать о волонтерстве и не решиться — это как? Или ты готов прийти на помощь, или нет. Должна быть внутренняя уверенность в силах, внутренняя потребность. Больше ничего не нужно. Это проще, чем кажется. Это интереснее, чем показывают по телевизору. Всего не рассказать, не передать. Настоящие эмоции и настоящие люди, от которых еще больше заряжаешься энергией и желанием помогать. Если ты чувствуешь, что такой же, как мы, то почему ты еще не с нами?