Ученые создали антитело к коронавирусу

Группа голландских и немецких ученых в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело 47D11, которое способно успешно бороться с новой коронавирусной инфекцией в лабораторных условиях. Новость сообщает журнал Nature Communications.

47D11 воздействует на белковые шипы вируса, не позволяя ему проникать в клетку, рассказали ученые. Они пояснили, что данное антитело способно воздействовать не только на вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV. По своим иммунным свойствам антитело схоже с белками, которые вырабатывает иммунная система переболевшего человека.

Уточняется, что при эксперименте использовались генетически модифицированные мыши, после чего антитело начали «подгонять» под человека. Пока что применение этого антитела в медицине невозможно, разработке еще предстоит пройти ряд испытаний.

В России выявлено 10 102 новых инфицированных коронавирусом, передает оперативный штаб. В общей сложности число заболевших в России COVID-2019 составляет 155 370 человек в 83 регионах, что составляет прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Половина новых пациентов - 49,1%, не имели никаких клинических проявления, то есть являлись бессимптомными носителями, сообщает 4 мая оперативный штаб. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве - 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.