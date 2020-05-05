В Москве намерены продавать в метро одноразовые маски по 30 руб. за штуку

На 15 станциях московского метро появятся вендинговые автоматы для продажи одноразовых масок и перчаток, говорится в сообщении столичного Дептранса.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты», - подтвердили в ведомстве. Чиновники сообщили, что постепенно маски и перчатки появятся на всех станциях московского метрополитена.

Пассажиры смогут приобрести в автоматах одноразовую маску за 30 рублей за одну штуку, одноразовые перчатки стоимостью 20 рублей за пару. Или купить сразу комплект из маски и перчаток стоимостью 50 рублей.

В среднем стоимость одноразовой маски в аптеках города до начала эпидемии варьировалась от 10 до 20 рублей за штуку, перчаток от 7 до 11 рублей.

Ранее сообщалось, что в наиболее пострадавшей от коронавируса Испании власти приняли решение раздавать маски бесплатно всем желающим при входе в метро.

Также поступили власти Гонконга, которые бесплатно раздадут всем местным жителям свыше 7,5 миллионов защитных масок в рамках борьбы с коронавирусом.