В России могут отменить ОГЭ

По заявлению министра просвещения Сергея Кравцова, для российских учащихся девятых классов могут отменить проведение основного государственного экзамена в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом чиновник сообщил в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике», - сообщил Кравцов. Он подтвердил, что сохраняется возможность отмены итоговой аттестации девятиклассников. Данная категория школьников будет аттестована по текущим оценкам, пояснил министр.

Ранее сообщалось, что московские школьники завершат учебный год 15 мая. К указанной дате школы должны выставить годовые оценки. Начиная с 18 мая, занятия в школах продолжаться на добровольной основе, в удаленном формате и в режиме онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок, говорится в сообщении. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, наыиная с 18 по 29 мая.

В настоящий момент занятия у столичных школьников не ведутся, уроки отменены до 11 мая и возобновятся с 12 по 15 мая в формате онлайн-уроков.