В России запретили продавать алкоголь в жилых домах

В России, начиная с 5 мая, запрещено продавать алкогольную продукцию в кафе, расположенных в жилых домах, пишет «Парламентская газета».

Соответствующий закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, был подписан президентом Путиным 24 апреля и вступает сегодня в силу. Продавать алкоголь смогут только заведения общепита, чья общая площадь составляет не менее 20 кв. м. Начиная со вторника, 5 мая, продажа алкогольной продукции разрешена в жилом доме только в специально оборудованном помещении, которое предназначено для потребления готовой кулинарной продукции.

При этом за регионами сохраняется право выбора: от ограничений в продаже алкоголя вжилых домах вплоть до полного его запрета. Также регионы смогут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров. В документе уточняется, что ограничения на продажу алкоголя в жилых помещения были введены после многочисленных просьб и жалоб жителей многоквартирных домов, где продавался алкоголь.

По мнению авторов документа, с выходом нового законопроекта закрывается законодательная лазейка, позволявшая недобросовестным предпринимателям продавать алкоголь в ночное время, что избавит от шума в неурочные часы жителей домов, где расположены питейные заведения.