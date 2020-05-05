Вход/Регистрация Подписка

Число заболевших COVID-19 в России превысило 155 тыс. человек

Москва, 05.05.2020

В России выявлено 10 102 новых инфицированны коронавирусом, передает оперативный штаб. В общей сложности число заболевших в России COVID-2019 составляет 155 370 человек в 83 регионах, что составляет прирост  в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Половина новых пациентов - 49,1%, не имели никаких клинических проявления, то есть являлись бессимптомными носителями, сообщает 4 мая оперативный штаб. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве  -  5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.

Далее следует по количеству выявленных больных Московская область (+822). В общей сложности в регионе находится на лечении 15761 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге (+226), общее число инфицированных в северной столице достигло  5 572 человека. Далее следует Нижегородская область (+174), Свердловская область, где за сутки выявлено 133 больных.

Число безвозвратных потерь за весь период от COVID-19  составляет в России 1451 человек, за последние сутки - 95 человек. Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние сутки  - 1770.

Накануне кривая заболеваемости коронавируса впервые превысила отметку в 10 тысяч, 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. В течение двух месяцев рубль может попасть в «ножницы»
    Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича
  2. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  3. Рекордный отток валюты не должен пугать
    В марте российские банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов валютных вкладов на фоне массового закрытия долларовых депозитов
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама