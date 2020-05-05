Число заболевших COVID-19 в России превысило 155 тыс. человек

В России выявлено 10 102 новых инфицированны коронавирусом, передает оперативный штаб. В общей сложности число заболевших в России COVID-2019 составляет 155 370 человек в 83 регионах, что составляет прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Половина новых пациентов - 49,1%, не имели никаких клинических проявления, то есть являлись бессимптомными носителями, сообщает 4 мая оперативный штаб. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве - 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.

Далее следует по количеству выявленных больных Московская область (+822). В общей сложности в регионе находится на лечении 15761 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге (+226), общее число инфицированных в северной столице достигло 5 572 человека. Далее следует Нижегородская область (+174), Свердловская область, где за сутки выявлено 133 больных.

Число безвозвратных потерь за весь период от COVID-19 составляет в России 1451 человек, за последние сутки - 95 человек. Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние сутки - 1770.

Накануне кривая заболеваемости коронавируса впервые превысила отметку в 10 тысяч, 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.