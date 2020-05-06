Америка выставляет счет Китаю

Влиятельная британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на совместный доклад разведслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (страны являются участниками соглашения о взаимодействии в области разведывательной информации) сообщила, что Китай намеренно скрывал и уничтожал доказательства возникновения SARS-CoV-2 в провинции Ухань в конце 2019 года

Напомним, что Пекин официально признал возможность передачи вируса от человека к человеку только 20 января 2020-го. Согласно докладу, Китай якобы намеренно скрывал сообщения о появлении нового коронавируса, заставляя местных врачей молчать (репрессируя несогласных медиков) и уничтожал данные о вирусе в лабораториях. В докладе говорится, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку.

Что касается происхождения коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, то тут мнения спецслужб разошлись. Австралийские разведчики уверены в естественном происхождении вируса на рынке в Ухане, что может быть объяснено нежеланием австралийского правительства брать на себя часть ответственности за эксперименты Уханьского института вирусологии. Разведки других стран пока не сделали окончательного вывода о происхождении нового вируса, но сошлись во мнении, что китайцы отказывались предоставлять биоматериалы иностранным ученым, работавшим над созданием вакцины против COVID-19.

Даже если будет доказано, что вирус имеет естественное происхождение, обвинения официального Пекина в сокрытии заболевания и нежелании делиться имеющейся информацией очень серьезны.

Трамп ищет виноватых

Президент США Дональд Трамп никогда не скрывал своих намерений возложить вину за пандемию коронавируса в США и последовавший за ней экономический кризис на Китай. Он упорно называл вирус китайским и утверждал, что Пекин предоставлял неполные и несвоевременные данные о заразившихся. Китайские власти, с одной стороны, отрицали все обвинения, но при этом в середине апреля вдруг объявили о «пересчете» количества погибших в Ухане в сторону увеличения на 1290 человек. За два дня до публикации The Daily Telegraph резюме доклада спецслужб Трамп заявил, что ему были представлены доказательства того, что коронавирус был получен в лаборатории в китайском Ухане. При этом американский президент сказал, что не имеет права разглашать эти детали, но пообещал, что в ближайшем будущем «мы получим ответ». «Это определит то, как я отношусь к Китаю», — сказал Трамп. При этом президент США дал понять, что не считает произошедшее результатом злого умысла. «Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать (в Китай для проведения расследования. — “Эксперт”), но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру», — сказал Трамп.

Государственный секретарь США Майк Помпео также заявил, что существует множество доказательств того, что источником коронавируса стал Уханьский институт вирусологии. «Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому», — сказал Помпео. Версия об искусственном происхождении вируса действительно не является плодом воображения маргиналов, отстаивающих теории заговора. Например, один из ее сторонников —лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье. По словам Помпео, Китай не дает доступа иностранным специалистам к лаборатории в Ухане и отказывается сотрудничать с западными экспертами, что усложняет задачу установления происхождения вируса.

При этом Национальная разведка США сделала заявление о естественном происхождении нового вируса. Трамп не стал опровергать это заявление, но не отказался от мнения, что источником вируса стала лаборатория в Ухане. Эти слова президента США могут означать, что китайские бактериологи нашли новый вирус в природе, но он вышел из-под контроля в их лаборатории, заразив кого-то из сотрудников. Кроме Национальной разведки в США существует множество других спецслужб: Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и другие, которые могли предоставить президенту доказательства вины Уханьского института вирусологии.

Китай протестует

Ранее, до заявлений Трампа и Помпео, несколько сенаторов от Республиканской партии предлагали «оштрафовать» Китай за распространение коронавируса, забрав часть из 1,2 трлн долларов, которые китайское правительство держит в гособлигациях США. В свете последних обвинений в адрес Китая Трамп может выставить Пекину счет за все понесенные американской экономикой убытки, вызванные коронавирусом. Только прямые затраты федерального бюджета США на помощь гражданам и бизнесу приближаются к трем триллионам долларов, кроме того, существенные расходы понесли штаты и муниципалитеты. Но главная «статья расходов» — падение экономики из-за вынужденного карантина, и эти убытки пока даже трудно оценить. Китай рискует не отделаться конфискацией своих валютных резервов, Трамп может также ввести драконовские пошлины на весь китайский импорт.

Китай категорически отрицает свою причастность к появлению нового коронавируса и информацию о попытке скрыть начало пандемии. Государственное телевидение КНР назвало «безумными» и «полными лжи» заявление Майка Помпео о том, что новый коронавирус был получен в результате опытов в Уханьском институте вирусологии. Это довольно резкие заявления, которые, скорее, напоминают риторику северокорейских СМИ в адрес США, но от критики заявлений Трампа китайцы пока воздержались. Таким образом, китайское руководство либо выражает президенту США особое почтение, либо искренне считает слова Помпео об искусственном происхождении SARS-CoV-2 неправдой, а версию Трампа о выходе природного коронавируса из-под контроля в лаборатории Уханя — горькой, но правдой. Тем не менее китайцы дают понять, что сдаваться не собираются, и организовали собственную утечку. Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о содержании закрытого доклада китайского Института современных международных отношений для председателя КНР Си Цзиньпина. Заявления руководства США названы «антикитайской кампанией», которая сравнивается с реакцией Запада на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, в результате которых против Китая были введены санкции. В докладе делается вывод, что при самом плохом сценарии противостояние с США по вопросу ответственности за распространение коронавируса может вылиться в американо-китайский вооруженный конфликт.