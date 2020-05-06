Будет ли резкий «отскок» после коронавируса?

Пока Россия отдыхала на майских праздниках, если можно назвать отдыхом режим самоизоляции, мировые рынки перешли в рост. Это была реакция на первые шаги, которые страны по всему миру осторожно делают к возобновлению работы экономик.

Как пишет Investopedia, правительства пытаются найти баланс между возобновлением работы, чтобы остановить полный крах промышленности, и желанием не допустить повторного возникновения пандемии коронавируса.

Так, цены на нефть демонстрируют некоторые признаки стабилизации, достигнув трехнедельного максимума, поскольку сокращение добычи, наконец, начинает ослаблять давление избытка предложения. Это, а также появившийся спрос со стороны пробуждающихся после карантина экономик постепенно должны стимулировать рост цен на сырье.

Тем временем ФРС заявила, что намерена покупать корпоративные облигации и ETF для поддержки экономики, в том числе, некоторых компаний, которые недавно понизили статус своего долга до «мусорного» – так называемых «падших ангелов». Объем покупок может достичь 3 трлн долларов. Это рекордная сумма, которую американское казначейство ожидает аккумулировать в виде рыночного долга с апреля по июнь. ФРБ намерена также брать кредиты путем выпуска векселей и облигаций.

Еще в феврале казначейство ожидало, что заимствования на данный период составят всего 56 млрд долларов, но эта сумма резко возросла из-за коронавируса (планы стимулирования экономики США и налоговые отсрочки). В предыдущем квартале ФРС заняла 477 млрд долларов, а в июле — сентябре планирует привлечь еще 677 млрд долларов. Для сравнения, за весь прошлый год казначейство заняло 1,28 трлн долларов.

Плохая новость для американского правительства заключается в том, что эта сумма, увеличиваясь, нарастит государственный долг. Хорошая же новость в том, что процентные ставки находятся на историческом минимуме. Общий объем непогашенного государственного долга в настоящее время составляет 24,9 трлн долларов. Все эти деньги, как в период количественного смягчения, придут на рынки, и львиная их доля перетечет на emerging markets.

И все же, предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, не стоит очаровываться первыми днями роста, которые демонстрирует американский рынок. Свойство человеческого ума — надеяться на скорое разрешение всех проблем, компенсацию и даже сверхкомпенсацию ущерба — естественно, но к рынкам неприменимо. Прежде всего потому, что локдаун нанес удар по самому корню современной экономики — потребительскому поведению. Потребительский спрос растет медленно, падает быстро и может очень долго оставаться на минимумах, так как привычка экономить сильнее желания тратить.

Осторожность потребительского поведения заложена эволюционно, и маркетологи работали несколько предыдущих десятилетий, чтобы заставить людей больше покупать. Да, с 8 мая в некоторых штатах США будут открыты книжные, цветочные и некоторые другие магазины, но, считает эксперт, что люди не хлынут в них по аналогии с днями распродаж, этот паттерн поведения сломан.

Российский рынок будет следовать за S&P500, и по нему Алексей Антонов дает такой же прогноз: осторожный рост, который может свернуться сразу же при появлении негативных инфоповодов, например, о второй волне заболеваемости, или о банкротстве крупных компаний. Масштаб разрушений, нанесенных карантином экономике, имеет далеко идущие последствия, например, для рынка труда, который просто в силу своей природы не способен восстановиться быстро: и найм является долгим процессом, и обанкротившиеся предприятия малого бизнеса не открываются заново за неделю.

Индекс Мосбиржи, по оценке «Алора», с большой вероятностью, найдет повод еще раз провалиться до 2300 — 2400 пунктов. Для S&P500 это будут уровни 2500 — 2600, впрочем, падение американской экономики будет смягчено очередным «количественным смягчением», раздачей денег как компаниям, через облигации, так и населению, чеками.

Рост цены нефти с 16 до 30 долларов за баррель Brent тоже не должен очаровывать, добавляет Алексей Антонов: выполнение сделки OPEC+, которая, формально, должна уже начать реализовываться с 1 мая, под вопросом. Участники картеля, может, и хотели бы сокращать добычу, но на фоне падения экономик и локдауна эта и без того сложная и дорогая задача превращается вообще в вызов политическим элитам.

Отскок от самого драматичного в истории падения фондовых рынков уже фактически состоялся в апреле, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. После того, как американский рынок акций за пять недель лишился более трети своей капитализации, в течение такого же срока в дальнейшем он прибавил столько же, показав также наилучшую динамику со времен Великой Депрессии 30-х годов.

Однако из-за более низкой базы после падения ведущий индекс S&P 500 находится все еще на 20% ниже своих рекордных значений. Перелом негативной динамики наступил 23 марта, когда ФРС фактически анонсировала неограниченную эмиссию долларов для смягчения ситуации с ликвидностью, а Конгресс устранил последние разногласия по одобрения крупного пакета помощи на 2,3 трлн долларов, в том числе с выделением «вертолетных денег» населению и кредитованием малого и среднего бизнеса, которые ощутили серьезный удар из-за ввода карантинных мер.

На текущий момент, полагает аналитик, у рисковых активов не так много предпосылок для продолжения позитивной динамики, поскольку их текущие оценки уже не выглядят привлекательными из-за неясных перспектив динамики прибыли на фоне сжатия уверенности потребительской и предпринимательской уверенности и развенчивания мифа о V-образном восстановлении экономики. Еще одной причиной является необходимость сохранения ограничений из-за COVID-19 в том или ином виде, вполне возможно, до появления коллективного иммунитета или разработки вакцины, на что потребуется не месяцы, а кварталы.

В течение апреля рынок отыграл резкое падение, и восстановление скорее носило технический характер. За счет активной монетарной поддержки рынки акций теперь могут плавно сползать под своей тяжестью на протяжении ближайших месяцев, поскольку в июле-августе им предстоит отыгрывать уже квартальные отчетности за второй квартал, которые отразят влияние режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия, введенные по всему земному шару, начиная с марта.

При этом не стоит сильно уповать на ФРС, указывает Михаил Коган, поскольку в самом ЦБ в последние недели сократили размер выкупа облигаций по мере стабилизации ситуации на рынках, и в ЦБ не заинтересованы в образовании пузыря, который будет противоречить фундаментальным данным. Тем более что ликвидность может потребоваться реальному бизнесу и поддержке отдельных публичных компаний, чтобы помочь им избежать дефолта по своим обязательствам. На это нацелена запускаемая программа по выкупу корпоративных облигаций и ETF.

Направляемая в этот сегмент рынка ликвидность необязательно приведет к радикальному улучшению ситуации, поскольку участники рынка уже заранее могут дисконтировать действия ФРС в котировках, как это уже происходило в предыдущие раунды количественного смягчения, осуществляемые как ФРС, так и ЕЦБ.

Ликвидность от ведущих ЦБ сейчас будет выступать амортизатором от резкого снижения в случае возвращения турбулентности, но не залогом дальнейшей позитивной динамики с учетом того отскока, который уже состоялся. Для качественного улучшения ситуации необходимо появление предпосылок завершения пандемии COVID-19 и выправления предпринимательских настроений, восстановления разрушенных вирусом рабочих мест. Даже тот же Китай, который фактически одержал победу над коронавирусом, не сможет в ближайшем будущем выйти на потенциальные темпы роста из-за отсутствия поддержки внешней торговли, когда его основные внешнеэкономические партнеры испытывают серьезные трудности в экономике.

Так же и с динамикой цен на нефть. Вполне вероятно, говорит Михаил Коган, что из-за действий ОПЕК рынок начнет плавное восстановление баланса спроса и предложения, но о возврате к 50-60 долл./барр. говорить не приходится из-за медленных темпов восстановления потребления и рисков «второй» и «третьей» волны COVID-19. Для инвесторов сейчас наступило время еще раз заново оценить: насколько радужны перспективы мировой экономики и насколько сохраняется потенциал дальнейшего восстановления рисковых активов.