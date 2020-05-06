Вход/Регистрация Подписка

Будет ли резкий «отскок» после коронавируса?

Москва, 06.05.2020
На мировые рынки постепенно возвращаются покупатели, так как экономика начинает восстанавливаться.
#Мировой кризис
#рынки
#Экономический рост
#Антикризисный план
#Экономика
  • Будет ли резкий «отскок» после коронавируса?

Фото из открытых источников

Пока Россия отдыхала на майских праздниках, если можно назвать отдыхом режим самоизоляции, мировые рынки перешли в рост. Это была реакция на первые шаги, которые страны по всему миру осторожно делают к возобновлению работы экономик.

Как пишет Investopedia, правительства пытаются найти баланс между возобновлением работы, чтобы остановить полный крах промышленности, и желанием не допустить повторного возникновения пандемии коронавируса.

Так, цены на нефть демонстрируют некоторые признаки стабилизации, достигнув трехнедельного максимума, поскольку сокращение добычи, наконец, начинает ослаблять давление избытка предложения. Это, а также появившийся спрос со стороны пробуждающихся после карантина экономик постепенно должны стимулировать рост цен на сырье.

Тем временем ФРС заявила, что намерена покупать корпоративные облигации и ETF для поддержки экономики, в том числе, некоторых компаний, которые недавно понизили статус своего долга до «мусорного» – так называемых «падших ангелов». Объем покупок может достичь 3 трлн долларов. Это рекордная сумма, которую американское казначейство ожидает аккумулировать в виде рыночного долга с апреля по июнь. ФРБ намерена также брать кредиты путем выпуска векселей и облигаций.

Еще в феврале казначейство ожидало, что заимствования на данный период составят всего 56 млрд долларов, но эта сумма резко возросла из-за коронавируса (планы стимулирования экономики США и налоговые отсрочки). В предыдущем квартале ФРС заняла 477 млрд долларов, а в июле — сентябре планирует привлечь еще 677 млрд долларов. Для сравнения, за весь прошлый год казначейство заняло 1,28 трлн долларов.

Плохая новость для американского правительства заключается в том, что эта сумма, увеличиваясь, нарастит государственный долг. Хорошая же новость в том, что процентные ставки находятся на историческом минимуме. Общий объем непогашенного государственного долга в настоящее время составляет 24,9 трлн долларов. Все эти деньги, как в период количественного смягчения, придут на рынки, и львиная их доля перетечет на emerging markets.

И все же, предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, не стоит очаровываться первыми днями роста, которые демонстрирует американский рынок. Свойство человеческого ума — надеяться на скорое разрешение всех проблем, компенсацию и даже сверхкомпенсацию ущерба — естественно, но к рынкам неприменимо. Прежде всего потому, что локдаун нанес удар по самому корню современной экономики — потребительскому поведению. Потребительский спрос растет медленно, падает быстро и может очень долго оставаться на минимумах, так как привычка экономить сильнее желания тратить.

Осторожность потребительского поведения заложена эволюционно, и маркетологи работали несколько предыдущих десятилетий, чтобы заставить людей больше покупать. Да, с 8 мая в некоторых штатах США будут открыты книжные, цветочные и некоторые другие магазины, но, считает эксперт, что люди не хлынут в них по аналогии с днями распродаж, этот паттерн поведения сломан.

Российский рынок будет следовать за S&P500, и по нему Алексей Антонов дает такой же прогноз: осторожный рост, который может свернуться сразу же при появлении негативных инфоповодов, например, о второй волне заболеваемости, или о банкротстве крупных компаний. Масштаб разрушений, нанесенных карантином экономике, имеет далеко идущие последствия, например, для рынка труда, который просто в силу своей природы не способен восстановиться быстро: и найм является долгим процессом, и обанкротившиеся предприятия малого бизнеса не открываются заново за неделю.

Индекс Мосбиржи, по оценке «Алора», с большой вероятностью, найдет повод еще раз провалиться до 2300 — 2400 пунктов. Для S&P500 это будут уровни 2500 — 2600, впрочем, падение американской экономики будет смягчено очередным «количественным смягчением», раздачей денег как компаниям, через облигации, так и населению, чеками.

Рост цены нефти с 16 до 30 долларов за баррель Brent тоже не должен очаровывать, добавляет Алексей Антонов: выполнение сделки OPEC+, которая, формально, должна уже начать реализовываться с 1 мая, под вопросом. Участники картеля, может, и хотели бы сокращать добычу, но на фоне падения экономик и локдауна эта и без того сложная и дорогая задача превращается вообще в вызов политическим элитам.

Отскок от самого драматичного в истории падения фондовых рынков уже фактически состоялся в апреле, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. После того, как американский рынок акций за пять недель лишился более трети своей капитализации, в течение такого же срока в дальнейшем он прибавил столько же, показав также наилучшую динамику со времен Великой Депрессии 30-х годов.

 Однако из-за более низкой базы после падения ведущий индекс S&P 500 находится все еще на 20% ниже своих рекордных значений. Перелом негативной динамики наступил 23 марта, когда ФРС фактически анонсировала неограниченную эмиссию долларов для смягчения ситуации с ликвидностью, а Конгресс устранил последние разногласия по одобрения крупного пакета помощи на 2,3 трлн долларов, в том числе с выделением «вертолетных денег» населению и кредитованием малого и среднего бизнеса, которые ощутили серьезный удар из-за ввода карантинных мер. 

На текущий момент, полагает аналитик, у рисковых активов не так много предпосылок для продолжения позитивной динамики, поскольку их текущие оценки уже не выглядят привлекательными из-за неясных перспектив динамики прибыли на фоне сжатия уверенности потребительской и предпринимательской уверенности и развенчивания мифа о V-образном восстановлении экономики. Еще одной причиной является необходимость сохранения ограничений из-за COVID-19 в том или ином виде, вполне возможно, до появления коллективного иммунитета или разработки вакцины, на что потребуется не месяцы, а кварталы. 

В течение апреля рынок отыграл резкое падение, и восстановление скорее носило технический характер. За счет активной монетарной поддержки рынки акций теперь могут плавно сползать под своей тяжестью на протяжении ближайших месяцев, поскольку в июле-августе им предстоит отыгрывать уже квартальные отчетности за второй квартал, которые отразят влияние режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия, введенные по всему земному шару, начиная с марта. 

При этом не стоит сильно уповать на ФРС, указывает Михаил Коган, поскольку в самом ЦБ в последние недели сократили размер выкупа облигаций по мере стабилизации ситуации на рынках, и в ЦБ не заинтересованы в образовании пузыря, который будет противоречить фундаментальным данным. Тем более что ликвидность может потребоваться реальному бизнесу и поддержке отдельных публичных компаний, чтобы помочь им избежать дефолта по своим обязательствам. На это нацелена запускаемая программа по выкупу корпоративных облигаций и ETF.

Направляемая в этот сегмент рынка ликвидность необязательно приведет к радикальному улучшению ситуации, поскольку участники рынка уже заранее могут дисконтировать действия ФРС в котировках, как это уже происходило в предыдущие раунды количественного смягчения, осуществляемые как ФРС, так и ЕЦБ. 

Ликвидность от ведущих ЦБ сейчас будет выступать амортизатором от резкого снижения в случае возвращения турбулентности, но не залогом дальнейшей позитивной динамики с учетом того отскока, который уже состоялся. Для качественного улучшения ситуации необходимо появление предпосылок завершения пандемии COVID-19 и выправления предпринимательских настроений, восстановления разрушенных вирусом рабочих мест. Даже тот же Китай, который фактически одержал победу над коронавирусом, не сможет в ближайшем будущем выйти на потенциальные темпы роста из-за отсутствия поддержки внешней торговли, когда его основные внешнеэкономические партнеры испытывают серьезные трудности в экономике.

Так же и с динамикой цен на нефть. Вполне вероятно, говорит Михаил Коган, что из-за действий ОПЕК рынок начнет плавное восстановление баланса спроса и предложения, но о возврате к 50-60 долл./барр. говорить не приходится из-за медленных темпов восстановления потребления и рисков «второй» и «третьей» волны COVID-19. Для инвесторов сейчас наступило время еще раз заново оценить: насколько радужны перспективы мировой экономики и насколько сохраняется потенциал дальнейшего восстановления рисковых активов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. Правительницы без короны
    Нагрянувший на мир коронавирус вынес на поверхность многое из того, что раньше оставалось если не за кадром, то, по крайней мере, не в фокусе. В том числе, и эффективность женщин в качестве глав государств
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама