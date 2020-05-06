Вход/Регистрация Подписка

Чиновники разъяснили, почему решили не поддерживать россиян деньгами в условиях кризиса

Москва, 06.05.2020
  • Чиновники разъяснили, почему решили не поддерживать россиян деньгами в условиях кризиса

ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не имеет возможности «разбрасывать деньги с вертолета» для россиян, поскольку в стране не печатают резервные валюты, а растратить ФНБ было бы неправильно, заявил чиновник в интервью газете «Ведомости» Антон Силуанов. Он считает, что необходимо оказывать адресную помощь, направленную на тех, кто в ней действительно нуждается

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», - сообщил чиновник.

Он добавил, что государство не будет раздавать деньги «всем подряд», а окажет помощь малому и среднему бизнесу в сохранении работников. Также Силуанов сообщил, что государство якобы намерено помочь гражданам «оплатить первоочередные расходы на питание, жилье и кредиты».

Предприятиям малого бизнеса будет оказана помощь в виде отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам на полгода. Также сотрудники МСБ получат гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Министр поспешил опровергнуть бытующее мнение, что «МРОТ — это мало, но для малых предприятий». Он заявил, что это совсем не мало, а если брать «белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда».

При этом чиновник считает списание долгов «не самым лучшим методом» поддержки в кризис, лучше, по мнению Силуанова, данный долг реструктуризировать.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что правительство не поддерживает граждан деньгами в период кризиса, поскольку таких средств просто в стране нет. Также у РФ нет такого количества инструментов, через которые можно привлечь сразу большие суммы, как например у США, которые могут, очень быстро эмитировать $3 трлн долга, разместив их на мировых рынках.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также выступила против материальной помощи гражданам России, опасаясь разгона инфляции.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. «Ситуация с финансами у Саудовской Аравии критическая»
    Саудовские валютные резервы тают с рекордной скоростью. саудовская нефть сейчас продается в районе 20 долларов за баррель, тогда как для получения сбалансированного бюджета, по расчетам экономистов МВФ, королевству необходима цена не менее 76 долларов
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама