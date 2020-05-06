Чиновники разъяснили, почему решили не поддерживать россиян деньгами в условиях кризиса

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не имеет возможности «разбрасывать деньги с вертолета» для россиян, поскольку в стране не печатают резервные валюты, а растратить ФНБ было бы неправильно, заявил чиновник в интервью газете «Ведомости» Антон Силуанов. Он считает, что необходимо оказывать адресную помощь, направленную на тех, кто в ней действительно нуждается

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», - сообщил чиновник.

Он добавил, что государство не будет раздавать деньги «всем подряд», а окажет помощь малому и среднему бизнесу в сохранении работников. Также Силуанов сообщил, что государство якобы намерено помочь гражданам «оплатить первоочередные расходы на питание, жилье и кредиты».

Предприятиям малого бизнеса будет оказана помощь в виде отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам на полгода. Также сотрудники МСБ получат гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Министр поспешил опровергнуть бытующее мнение, что «МРОТ — это мало, но для малых предприятий». Он заявил, что это совсем не мало, а если брать «белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда».

При этом чиновник считает списание долгов «не самым лучшим методом» поддержки в кризис, лучше, по мнению Силуанова, данный долг реструктуризировать.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что правительство не поддерживает граждан деньгами в период кризиса, поскольку таких средств просто в стране нет. Также у РФ нет такого количества инструментов, через которые можно привлечь сразу большие суммы, как например у США, которые могут, очень быстро эмитировать $3 трлн долга, разместив их на мировых рынках.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также выступила против материальной помощи гражданам России, опасаясь разгона инфляции.