Германия связала ЕЦБ руки

Конституционный суд ФРГ принял во вторник «эпохальное» решение, направленное против Европейского центрального банка (ЕЦБ). Немецкие конституционные судьи дали Кристин Лагард три месяца, чтобы предоставить «оценку пропорциональности» покупок огромных количеств государственных облигаций. Эта оценка должна доказать, что «последствия экономической и фискальной политики» не перевешивают другие цели этой политики. Если г-жа Лагард не уложится в срок или ее ответ не устроит конституционный суд ФРГ, он может запретить главному немецкому банку - Бундесбанку покупать активы, то есть участвовать в покупке чужих гособлигаций.

«Это очень опасный спор,- комментирует решение немецких судей ранее входивший в правление ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги.- Очень странно, что немцы сейчас ставят под сомнение независимость ЕЦБ».

Немецкий конституционный суд, находящийся в Карлсруэ, еще больше удивил, признав незаконным решение Европейского суда справедливости (ECJ) от 2018 года, который разрешил ЕЦБ покупать гособлигации членов еврозоны. Уникальность этого решения в том, что впервые в истории национальный суд объявляет незаконным решение главноно европейского суда.

По мнению судей из Карлсруэ, проверка коллегами из ECJ законности покупок ЕЦБ госдолга стран, входящих в еврозону, на 2,2 трлн евро не позволяет судить о «пропорциональности» финансовых операций и «неприемлема с точки зрения методологии».

Сенсационное решение конституционного суда ФРГ последовало после долгих лет борьбы между Берлином и европейскими финансистами по вопросу о монетарной политике зоны единой европейской валюты. В связи с этим можно, к примеру, вспомнить сомнения, мягко говоря, немцев в отношении Прямых монетарных операций на вторичном рынке гособлигаций, которые проводил экс-президент ЕЦБ Марио Драги, обещавший сделать все возможное для того, чтобы помешать распаду еврозоны.

«Совсем не удивительно, что они в конце концов выступили против ECJ,- считает Мануэль Лоренц, возглавляющий немецкий отдел в американской юридической фирме Baker McKenzie.- Было вполне достаточно предупреждений (от суда), а также нарастающее недовольство тем, что ECJ никогда не идет против ЕЦБ, что бы тот ни делал».

Европейские юристы считают, что это решение конституционного суда ФРГ сыграет на руку польским и венгерским правительствам, которых Брюссель обвиняет в отходе от демократических принципов. Теперь Варшава и Будапешт могут осмелеть и тоже не обращать внимания на решения ECJ.

«Это очень важное решение в отношении последствий, которое оно может иметь для компетенции национальных правительств и национальных судов, считающих, что европейские институты пытаются забрать у них национальные полномочия,- считает замглавы польского МИД Павел Яблонский.- Польша считает, что последнее время усиливается проблема с соблюдением этого принципа. Очень хорошо, что немцы приняли это решение и что теперь начнутся дебаты по этому вопросу».

Многие экономисты сейчас считают, что ЕЦБ теперь придется тщательно думать, прежде чем объявлять о расширении программы количественного смягчения, потому что это может вызвать отпор немецкого конституционного суда.

Суд в Карлсруэ вынес свое важное и сенсационное решение в очень сложное время для ЕЦБ. Ведомство Кристин Лагард на прошлой неделе дало понять, что оно намерено расширить продолжительность действия программы покупки гособлигаций на 750 млрд евро для борьбы с пандемией. Решение очередной раз показывает, с каким большим недоверием относятся к главному европейскому банку во многих частях Германии, где его обвиняют в чрезмерной помощи южно-европейским странам за счет более экономных северян.

Недоверие это, по мнению Financial Times, имеет два измерения: во-первых, сопротивление финансовым рискам в Европе и во-вторых, возражения против решимости ЕЦБ поддерживать компании зомби и ослаблять давление на правительства, что позволяет им и дальше откладывать реформы.

Бывший вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио считает, что главный европейский банк без труда представит затребованную немецкими судьями «оценку пропорциональности». Он также не видит особого смысла в желании конституционного суда ФРГ провести линию между мандатом ЕЦБ на проведение монетарной политики и якобы имеющим место, как считают в Германии, его вторжением в экономическую политику, которая находится в ведении национальных правительств.

Адвокаты, со своей стороны, полагают, что решение принимать оценку ЕЦБ или отвергать ее будет, очевидно, Бундесбанк, который, как хорошо известно, давно выступает против программы покупки гособлигаций проблемных стран главным европейским банком.