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Курс доллара: рубль пошел на разворот

Москва, 06.05.2020
  • Курс доллара: рубль пошел на разворот

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара во вторник снизился на 1,06 руб. - до 73,78 руб., курс евро упал на 1,65 руб. - до 79,95 руб.

Рубль пошел на разворот во вторник после сильного снижения к доллару и евро накануне благодаря растущей нефти, а также улучшению у инвесторов аппетита к риску. Цены на нефть усилили подъем на вечерних торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше отметки $30 за баррель впервые с 15 апреля.

На открытии торгов среды курс доллара продолжил снижаться, теряя 23 копейки - 73,51 руб., курс евро снизился на 37 копеек - до 79,56 руб.

Инвесторы продолжают с оптимизмом отыгрывать заявления ряда стран об ослаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в надежде на постепенное восстановление экономической активности и, в результате, спроса на нефть.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что обвал цен и спроса начал приносить свои плоды в виде стремительного сокращения добычи теми производителями. В то время как внимание участников рынка остается приковано к обильным запасам, изменения в предложении начинают обретать существенный характер, и в банке полагают, что в течение нескольких недель рынок может прийти к состоянию дефицита.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, которые приводит Финмаркет, рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. 

"Для пары "доллар-рубль" по-прежнему остается актуальным коридор 72,5-75,0 руб./$1. Сегодня нефть марки Brent превысила отметку $30 за баррель. Пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики".

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в ближайшей перспективе рубль будет оставаться ниже отметки 75 руб. за доллар.

«Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят оставаться рублю ниже отметки 75. Тем не менее мы полагаем, что снижение пары доллар-рубль существенно ниже 73 рублей выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублёвым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметили в банке.

Участники рынка готовятся к тому, что со среды в рубль вернется стабилизирующее воздействие от продаж валюты со стороны ЦБ РФ, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Аналитик ожидает, что в среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 73-74,5 рубля за доллар.

Начавшееся ралли на рынке нефти способствуют укреплению рубля, ожидаем дальнейшего снижения котировок пары доллар-рубль к нижней границе диапазона 72-76 рубля, оценивает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. В паре с европейской валютой укрепление вероятно в район 79 рубля за евро, полагает он.

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