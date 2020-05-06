ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Опубликованные 29 апреля финансовые результаты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за первый квартал 2020 года, как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров, «оказались немного ниже ожиданий рынка по выручке и превзошли — по EBITDA». Действительно, выручка компании составила 1710 млн долларов (прогноз рынка — 1753 млн), сократившись на 0,7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, а EBITDA благодаря росту цен на металлопродукцию выросла на 31,9% квартал к кварталу, достигнув 442 млн долларов (прогноз — 415 млн). Коэффициент «чистый долг / EBITDA» по итогам первого квартала составил 0,02x — наименьший показатель долговой нагрузки среди металлургических компаний в мире.

В то же время ситуация сейчас крайне нестабильна из-за пандемии, признают в руководстве компании. «В последнее время мы наблюдаем снижение спроса в ключевых промышленных сегментах, потребляющих продукцию ММК. Это снижение демонстрируют предприятия строительной индустрии, автомобилестроительный сектор и трубная отрасль», — говорится в заявлении председателя совета директоров ПАО ММК Виктора Рашникова, опубликованном вскоре после раскрытия финансовых результатов. По его словам, для защиты интересов компании и в целях обеспечения дополнительной прочности ММК примерно на 20% сократит запланированные на 2020 год капитальные затраты.

предоставлено пресс-службой "ММК"

Компания также перенесла решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год на осень, до «завершения кризисной фазы и восстановлении активности на ключевых рынках сбыта». Виктор Рашников перечислил индикаторы завершения кризиса: нормализация эпидемиологической обстановки; возврат российского бизнеса к обычному режиму работы; уровень загрузки производственных мощностей на ММК не ниже 70%; рентабельность ММК по показателю EBITDA не ниже 20%.

Директор по экономике ПАО ММК Андрей Еремин в ходе телефонной конференции подчеркнул, что отсрочка принятия решения по дивидендам не означает отказа ММК от своей дивидендной политики. «Мы говорим о пересмотре с точки зрения переноса начисления промежуточных дивидендов. Это не значит, что по итогам года мы отойдем от своей политики. Вероятно, если ситуация будет восстанавливаться по оптимистическому сценарию, мы этот вопрос (о выплате дивидендов. — “Эксперт”) сможем рассмотреть по результатам второго или третьего квартала», — сообщил г-н Еремин. Напомним, в ноябре прошлого года Группа ММК утвердила дивидендную политику, согласно которой предполагается ежеквартальная выплата дивидендов в объеме не менее 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг / EBITDA не превышает 1х.

Топ-менеджер также пояснил, что ММК соблюдает все договоренности с поставщиками, а также предлагает кредитование своим крупным клиентам, пострадавшим от кризиса. «Часть наших постоянных крупных клиентов на сегодняшний день могут иметь проблемы с финансированием своих оборотных средств, в результате чего мы предлагаем некоторое кредитование своим крупным клиентам», — сказал Андрей Еремин. По его словам, временный отток капитала из-за кредитования покупателей — один из факторов, повлиявших на принятие решения об отсрочке рассмотрения дивидендов. Кроме того, директор по экономике сделал прогноз, что основное снижение спроса на металлопродукцию в российской промышленности придется на май–

июнь, с постепенной нормализацией в третьем и четвертом кварталах.

«Мы считаем, что компания действует очень осторожно в текущий период снижения деловой активности, несмотря на минимальную долговую нагрузку», – отмечает Александр Сидоров из «Велес Капитала». Действительно, в ходе конференции Андрей Еремин подчеркнул, что ММК принимает решения исходя из стресс-сценария, прорабатывая худший вариант развития событий. По мнению аналитика «БКС Брокер» Дмитрия Алексеева, несмотря на грядущий негативный эффект от вызванного COVID-19 кризиса, ММК обладает запасом финансовой прочности, который позволит успешно миновать сложный период: «Отношение чистый долг / EBITDA составляет всего 0,02х — это очень низкий показатель долговой нагрузки для отрасли».