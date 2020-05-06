Вход/Регистрация Подписка

Мурашко рассказал, что происходит с вакциной от коронавируса

Москва, 06.05.2020

В настоящее время вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания, сообщали глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник рассказал, что вакцины разрабатываются на нескольких платформах, и уже есть первые результаты.

«Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — добавил Мурашко на заседании комитета Госдумы.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что ряд ограничений в России придется сохранить до появления вакцины, а именно последним будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий. Также режим самоизоляции будет действовать для пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в России за истекшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране насчитывается 165 929 пациентов с COVID-2019 в 82 регионах, что в процентном соотношении составляет прирост в 6,8%. По данному показателю Россия приблизилась вплотную к Германии и Франции. В данных странах по статистике, предоставляемой Университетом Джона Хопкинса, в Германии на сегодня насчитывается 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. Правительницы без короны
    Нагрянувший на мир коронавирус вынес на поверхность многое из того, что раньше оставалось если не за кадром, то, по крайней мере, не в фокусе. В том числе, и эффективность женщин в качестве глав государств
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама