Мурашко рассказал, что происходит с вакциной от коронавируса

В настоящее время вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания, сообщали глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник рассказал, что вакцины разрабатываются на нескольких платформах, и уже есть первые результаты.

«Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — добавил Мурашко на заседании комитета Госдумы.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что ряд ограничений в России придется сохранить до появления вакцины, а именно последним будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий. Также режим самоизоляции будет действовать для пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в России за истекшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране насчитывается 165 929 пациентов с COVID-2019 в 82 регионах, что в процентном соотношении составляет прирост в 6,8%. По данному показателю Россия приблизилась вплотную к Германии и Франции. В данных странах по статистике, предоставляемой Университетом Джона Хопкинса, в Германии на сегодня насчитывается 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.