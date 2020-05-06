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Цена на нефть растет на новостях о начале отмены карантина в Европе

Москва, 06.05.2020

Цены на нефть растут после начала ослабления  ограничительных мер некоторыми европейскими и азиатскими странами, а также несколькими штатами США, передает Reuters. Прежде всего, участники рынка рассчитывают на восстановление транспортных потоков По заявлению руководителя аналитического отдела Rystad Energy Пера Магнуса Нисвина, «рынок по-прежнему уязвим, но теперь ясно одно: дно спроса уже позади».

«Если вы трейдер и открываете окно, вы видите трафик? Это шумно? Это говорит о том, что спрос возвращается, что отскок цены не так уж и далеко», — отметил эксперт. Он также считает, что мировой пик по избыточному предложению на рынке пройден.

По данным на 07:56 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла прибавила 17,9%, достигнув $32,06 за баррель. Уточняется, что последний раз нефть поднималась выше $32 за баррель 14 апреля 2020 года. Стоимость котировок на нефть WTI с поставкой в июле прибавила 19,5% и торгуется на отметке в $27,22 за баррель.

Ранее сообщалось, что запасы сырой нефти растут в США 15-ую неделю подряд, также выросли запасы нефтепродуктов на прошлой неделе.

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