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Антон Силуанов: «Пандемия без последствий не проходит»

Москва, 06.05.2020
Глава Минфина России заявил, что планы по целому ряду показателей национальных проектов в 2020 году могут быть уточнены.
#Нацпроекты
#Мировой кризис
#Экономика
  • Антон Силуанов: «Пандемия без последствий не проходит»

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает неправильным делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты

Силуанов

Социальные обязательства перед россиянами со стороны власти будут выполнены в 2020 году полностью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости". Однако, сообщил он в ответ на вопрос журналиста о состоянии бюджета, перераспределение расходов вполне вероятно, и оно может коснуться нацпроектов. В связи с этим, отметил министр, планы по целому ряду показателей национальных проектов в 2020 году могут быть уточнены.

«Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит», — сказал он. «Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью», — добавил Антон Силуанов.

Текущий кризис оказал мощное влияние не только на российскую, но и на мировую экономику, констатирует первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Рецессия, по его словам, осложняется тем, что пока неизвестно, когда будут сняты ограничения на передвижение, какой процент крупных предприятий и МСБ переживет период самоизоляции, и когда будет восстановлено транспортное сообщение между странами. Последнее во многом будет определять цены на нефть, которая сейчас торгуется 30-32 доллара за баррель. Для российской экономики важно, чтобы бочка стоила не менее 42,4 доллара — при этой цене формировался российский бюджет.

Сейчас дефицит бюджета будет покрываться, в том числе, и за счет Фонда национального благосостояния, но его размер тоже ограничен, указывает Павел Сигал. Главная задача государства — не только поддержать экономику и бизнес, но и выполнить социальные обязательства перед гражданами. В первую очередь, это затраты на выплату зарплат, обеспечение жизнедеятельности страны. В условиях жесткой нехватки средств нацпроекты наверняка будут пересмотрены. Вероятно, строительство отдельных объектов, развитие цифровых технологий и другие затраты могут быть урезаны в пользу здравоохранения и поддержки бизнеса.

Общий принцип для пересмотра финансирования нацпроектов продиктован обстановкой, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Прежде всего, проекты по инфраструктурным объектам и планы, рассчитанные на долгосрочную перспективу — новые «стройки века» нужно отложить, перенести. Это диктуется резким падением поступлений в бюджет из-за снижения объёмов и цен экспорта, реализации во многих сферах, доходов компаний и населения.

Такие расходы предусмотрены многими нацпроектами, поскольку их основная направленность —стратегическая, именно на рост, развитие. Однако, сейчас приоритет — не развитие, а выживание, для которого в первую очередь необходимы средства для поддержки предприятий и граждан. Исходя из таких соображений, говорит аналитик, можно предположить, что секвестированными станут, в частности, нацпроекты «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Жильё и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Наука».

Например, отложены проекты ВСМ Москва- Санкт-Петербург, Москва-Казань. В рамках проекта «Цифровая экономика» наиболее важными выступают подключение к Интернету социально значимых объектов и создание новых сетей связи (стоимость 32,9 млрд руб.). В то же время, не столь приоритетны, например, Интернет-проекты для госсистемы (на 27,5 млрд руб.). Кроме того, переносится строительство объектов госуправления, например, возведение здания Верховного суда в Санкт-Петербурге.

По словам Антона Силуанова, по сравнению с первоначальным планом, в бюджете перераспределены 250 млрд руб., и предполагается дальнейший пересмотр — суммарно на 700 млрд руб. Тем не менее, полагает Марк Гойхман, избежать дефицита бюджета не удастся. При базовом сценарии ЦБ и Минфина по уменьшению ВВП на 4-6% в 2020 году, дефицит бюджета составит 4% ВВП. Это огромная величина, больше, чем в посткризисные 2010 год (3,4%), 2016 год (3,7%). Напомним, что в последние два года бюджет сводился с профицитом: в 2017 году — 2,9%, в 2019 году — 1,9%.

Однако социальные обязательства бюджета государство все же постарается выполнить, считает эксперт. Причём не только за счёт перераспределения расходов — этого недостаточно. Речь идёт и о задействовании резервов, в частности, ФНБ, и о повышении объёма заимствований, который составит 4-4,5 трлн руб. в 2020 году. Нельзя полностью исключать и дополнительную эмиссию денег со стороны ЦБ.

Но сложность для населения в том, что бюджет охватывает далеко не всю потребительскую сферу, и больше всего теряют сейчас именно небюджетные сектора экономики. Кроме того, заимствования и эмиссия, обесценение рубля, снижение ВВП подтолкнут инфляцию. Всё это в совокупности будет означать сильное падение реальных доходов населения.

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