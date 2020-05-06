Попова озвучила три этапа снятия ограничения

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным, карантинные меры, которые действуют в связи с распространением коронавирусной инфекции возможно начать снимать в три этапа. Она также сообщила, что все инструкции направлены в регионы.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы», - заявила чиновница. Она также подчеркнула, что вся ответственность по снятию ограничений лежит на главах регионов, а в случае осложнения эпидемиологической ситуации, «ограничительные мероприятия могут быть возобновлены».

На первом этапе предполагается разрешить россиянам заниматься спортом на улице и гулять с детьми, также откроются объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.

На втором этапе будут разрешены прогулки всей семьей и начнут открываться образовательные организации и большие торговые точки.

На третьей стадии россиянам разрешать посещать парки и скверы с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Попова рассказала, что при принятии решения по снятию того или иного ограничения будут оцениваться «темп роста количества новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования».

Она отдельно отметила, что пожилые граждане и россияне, входящие в группу риска в плане хронических заболеваний обязаны будут соблюдать повышенные меры безопасности. Глава ведомства надеется, что «позитивный тренд» по развитию ситуации с COVID-19, наметившийся во многих регионах, сохранится.