Прогноз погоды: синоптики пообещали удивительную погоду на 9 мая

9 мая в этом году во всех отношениях день необычный. Во-первых, это 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, на этот раз из-за пандемии коронавируса массовые торжественные мероприятия в стране отменены. Кроме того, синоптики обещают на предстоящие праздничные выходные очень необычную погоду, которая удивит жителей Русской равнины своей многогранностью и нестабильностью

Погода на 9 мая в регионах Сибири

Сибирь последнее время не перестаёт удивлять нас своей удивительной погодой. Вот и на предстоящие выходные на всей её территории климатическая ситуация будет очень разнообразной. Так, в Новосибирске, Омске и Томске ожидается почти летняя погода. По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 мая и в воскресенье, 10 мая здесь будет ярко светить солнце, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25-27. При этом ни сильного ветра, ни осадков не прогнозируется.

А вот жителей Иркутска погода решила на праздники не баловать – выходные здесь ожидаются по-осеннему прохладными, небо затянет тучами, местами прольют дожди, кроме того, возможно усиление ветра. Совсем холодно будет в ночные часы, когда градусники выше плюс 7-8 не покажут.

В Красноярске, по прогнозу синоптиков, погода будет не такой летней, как в Новосибирске, но и не такой осенней, как в Иркутске – здесь температура воздуха прогреется до плюс 22-23, осадков не ожидается.

Погода на выходные на курортах Крыма

Удивительную погоду обещают синоптики на предстоящие выходные и жителям Крыма. Пока на большей части Сибири жара, на крымском полуострове, где обычно к 9 мая уже можно начинать, открывать летний сезон, на этот раз будет непривычно холодно.

Начало мая пока совсем не радует местных жителей погодой, которая отличается пониженным температурным фоном и сильным волнением на море. При этом ближе к выходным после полуночи, по прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до плюс 5-7.

В Ялте 9 мая воздух в дневные часы прогреется до плюс 17, будет облачно, местами дождь. В Форосе – ещё холоднее – плюс 15 и сильный ветер. В Евпатории – плюс 16, пасмурно, ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Бахчисарае – всё те же плюс 16, ветер и облачность. В Керчи 9 и 10 мая синоптики прогнозируют ливень, столбики термометров опустятся температура опуститься до плюс 13-14.

Прогноз погоды на 9 мая в Краснодарском крае

Удивительно плохая погода ожидает 9 мая и регионы Кубани. Так, в Краснодаре температура воздуха опустится с привычных майских плюс 25 градусов до плюс 15. При этом, по прогнозу синоптиков, днём в субботу будет холодно и дождливо. Ещё менее комфортная климатическая ситуация ожидается в Сочи и Адлере. 9 мая здесь плюс 14, целый день будет идти дождь, может усилиться ветер. В Геленджике погода в День Победы плюс 17 градусов, но проливные дожди, которые ожидаются также в воскресенье, 10 мая. В Новороссийске в предстоящие выходные плюс 16-17, пасмурно и хмуро.

Погода на выходные в Центральных регионах России

Неприятно удивили своим прогнозом на 9-10 мая синоптики и жителей Центральной России. Как предупреждают метеорологии, на Европейскую территорию нашей страны надвигается циклон, который принесёт с собой дожди, сильный ветер и снижение температуры.

Удивительная погода ожидается в Твери. Здесь на 9 мая синоптики прогнозируют перепады температуры на весь день: утром ожидается плюс 12, к обеду – плюс 22, а к вечеру всего плюс 10. При этом весь день будет идти сильный дождь, возможна гроза и молния. В Туле на эти выходные ожидается плюс 16, ливни и местами град, порывистый ветер. В Ярославле – плюс 15, осадки, местами град и порывистый ветер.

Но так как сейчас лучше сидеть дома и стараться никуда не выходить, то такая погода даже к лучшему.

Погода на выходные в СПб

По прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге погода 9 мая ожидается пасмурной, дождливой и мягко говоря, некомфортной. В частности, дневной температурный фон составит всего плюс 10-12, а ветер и дожди будут все выходные сопровождать погоду в Северной столице. В ночь на 10 мая в СПб возможны заморозки, ожидается, что столбики термометров могут упасть до плюс 3 – минус 1.

Погода в Москве 9-10 мая. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, погода 9-10 мая ожидается также пасмурной. В субботу днём воздух прогреется всего до плюс 14-15, весь день местами будут идти проливные дожди, атмосферное давление составит 744 мм. рт. ст. В Подмосковье температура ожидается немного выше, чем в Москве – 17, но зато в области возможны не только дожди, но даже град, а также гроза и молния.

С одной стороны – такая погода вряд ли может поднять настроение. Но с другой – такая некомфортная климатическая обстановка в период продолжающегося режима самоизоляции – даже к лучшему. Сейчас, как никогда раньше, надо беречь себя и оставаться дома, выходя только в случае крайней необходимость. Пожалуйста, берегите себя и празднуйте великий день Победы дома.