Путин не исключает ужесточения карантина из-за коронавируса

Президент Владимир Путин обращаясь к главам регионов, призвал их ответственно относится к принятию решений по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу, сообщает «Интерфакс». Поспешные решения могут привести к откату эпидемиологической ситуации назад, а цена подобных ошибок высока, заметил глава России.

В каждом конкретном регионе решения должны приниматься в зависимости от ситуации и с учетом мнения специалистов.

Также президент сообщил, что Роспотребнадзор подготовил и представил советы по постепенной отмене ограничений, в связи с чем Путин поручил губернаторам составить соответствующие планы выхода из карантина для своих регионов на период с 12 мая. Он подчеркнул, что планы должны быть готовы даже на случай сохранения ограничений еще на какой-то период.

Напомним, до 11 мая в России продолжается режим нерабочих дней, введенный президентом с конца марта.

Напомним, в России за истекшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране насчитывается 165 929 пациентов с COVID-2019 в 82 регионах, что в процентном соотношении составляет прирост в 6,8%. По данному показателю Россия приблизилась вплотную к Германии и Франции. В данных странах по статистике, предоставляемой Университетом Джона Хопкинса, в Германии на сегодня насчитывается 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.