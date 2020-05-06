Режим ограничений: тактический выход

«Практика показала, что тактика властей РФ по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная», — резюмировал итоги совещания с членами правительства и главами регионов президент России Владимир Путин.

А в самом начале видеоконференции глава государства отметил, что вывод регионов из режима повышенной готовности практически полностью ложится на плечи глав регионов, подчеркнув при этом, что «нельзя забегать вперед». Естественно, решения должны приниматься не единолично, а в соответствии с рекомендациями Правительства и Роспотребнадзора. Однако, главное — индивидуальный подход в случае с каждым субъектом. Президент подчеркнул, что важно иметь на руках обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм для каждого из них.

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — пояснил Владимир Путин.

Промышленный импульс

Конкретный план, по крайней мере по первоначальному этапу уже озвучил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, с 12 мая в столице заработают все промышленные и строительные предприятия. Это, по информации градоначальника, позволит выйти на работу полумиллиону москвичей. Но на них цепочка не замкнется: процесс, начавшийся в Москве, резонирует на всю Россию.

«Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию», — пояснил Собянин. Президент такой подход одобрил.

Тем не менее, режим самоизоляции в Москве после майских праздников не ослабнет. Да и предприятия сферы услуг, открывать еще преждевременно, считает столичный мэр: «Если говорить о том, какие решения в этой ситуации можно предпринимать, считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер предприятий сферы услуг пока преждевременно. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг».

Получается, что стройки и заводы обеспечить социальное дистанцирование могут, а парикмахерские, мелкие мастерские и прочие предприятия малого и среднего бизнеса — нет.

Взгляд из Роспотребнадзора

Роспотребнадзор при этом особой угрозы от таких предприятий не отмечает. По крайней мере, особо не выделяет. Впрочем, рекомендации, озвученные главой службы Анной Поповой в ходе совещания, были далеки от конкретики.

Она, в частности, сообщила о том, что весь выход из режима ограничений будет делиться на три этапа. На первом гражданам разрешат занятия спортом на свежем воздухе, гулять с детьми, а также позволят открыться небольшим магазинам и учреждениям сферы услуг на ограниченных площадях и с соблюдением дистанцирования. На втором станут возможны прогулки с членами семьи, работа образовательных организаций, торговля и оказание услуг на больших площадях. А на третьем — откроют парки, скверы, а предприятиям сферы услуг и торговли разрешат работать без ограничений.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что выход из режима ограничений возможен при сохранении позитивных тенденций на предстоящей неделе. «Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов», — заявила Попова, добавив, что в случае осложнения ситуации меры могут снова ужесточиться.

Что касается того, что же делать бизнесу, то по словам главы Роспотребнадзора, служба разработала пакеты детальных рекомендаций для всех сфер, и в случае их четкого соблюдения риски распространения вируса будут минимальны. Сейчас по такому принципу продолжают работать крупные системообразующие, жизнеобеспечивающие, агропромышленные предприятия, масштабные строительные объекты.

«Их работа была выстроена при строгом соблюдении всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. В результате нам удалось избежать за весь этот период распространения заболевания на этих объектах», — пояснила Попова.

Новые риски

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, ныне исполняющий обязанности премьер-министра РФ, подчеркнул, что поэтапное возобновление работы предприятий несет дополнительные риски. Речь идет о возможных разрывах в производственных цепочках, а с ними — возникновения неплатежей. Белоусов пояснил, что многие предприятия в условиях неопределенности постараются держать деньги у себя, стремясь обеспечить ту же выплату зарплат.

«Сегодня неплатежи, с моей точки зрения, это главная угроза функционирования производственных цепочек. И оттого, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий», — полагает и.о. премьер-министра.

По его словам, властям уже пришлось вмешаться в программу льготных кредитов системообразующим компаниям, предназначенных для пополнения оборотных средств. «Мы еще даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали», — пояснил Белоусов, добавив, что банками на данный момент выдано 4 кредита по этой программе.

«Пришлось в этот процесс вмешиваться, чтобы несколько перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте, на первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать», — сообщил Белоусов.

Текущая ситуация

Что касается общего объема льготных кредитов, предназначенных для системообразующих предприятий, то он, по словам главы Минэкономразвития составляет 436 миллиардов рублей. Уже подписаны соглашения с четырьмя банками, которые, в общей сложности, выдадут заявителям 370 миллиардов. Акцент, как пояснил Максим Решетников, сделан в первую очередь на промышленности, особенно машиностроении, транспорте, строительстве, ЖКХ, то есть сферах, которые признали особо нуждающимися в поддержке.

Кроме того, работает программа по предоставлению кредитов на выплату заработной платы, сообщил Решетников. И в дальнейшем может встать вопрос о расширении лимитов.

«В настоящий момент в банки поступило 31,5 тысяч заявок на 78 млрд рублей. Мы достаточно быстро программу почти в полном объеме реализуем, и скоро встанет вопрос о дальнейших лимитах. При этом 12 тысяч заявок банки уже одобрили, и 8 тысяч кредитных соглашений подписано на сумму 21 млрд рублей», — сообщил глава Минэка.

Плюс — идет процесс реструктуризации уже имеющихся займов для предприятий МСП: на отсрочку могут претендовать компании, падение доходов которых составило более 30%. На данный момент банки получили уже 35 тысяч заявок, 60% одобрили. Фактически проведено уже 14 тысяч реструктуризаций.

Что касается физлиц, из 146 тысяч поданных в кредитные организации заявок на реструктуризацию одобрено 64 тысячи. Заветную отсрочку получили пока 16 тысяч просителей.

Общий объем договоров, по которым уже предоставлены кредитные каникулы, составил почти 68 млрд рублей, добавил Решетников. Владимир Путин, при этом попросил министра экономического развития в большей степени погрузиться в процесс реализации принятых властями мер поддержки экономики: «Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь — как реализуются эти решения, где, какое количество выдано денег, кому».

Замедление пульса

По словам Максима Решетникова, экономическая активность российских предприятий по состоянию на 29 апреля снизилась по сравнению с базовым, докарантинным уровнем на 33%. На треть упали и поступления налогов в казну, указывает глава ФНС Даниил Егоров. В апреле фактические поступления составили 1,716 трлн рублей — на 31,4% меньше, чем в апреле прошлого года. Больше всех просел НДПИ — на 50,8% до 269,8 млрд рублей, и налог на прибыль — на 40,8% до 438,4 млрд рублей. На 14,1% снизились поступления от НДФЛ, до 302,8 млрд рублей.

При этом Егоров отметил, что выдавать предпринимателям субсидии в размере 1 МРОТ на выплату зарплат начнут раньше, чем планировалось, то есть, до 18 мая. Причем рассчитывать на нее смогут не только малые и средние компании, но и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших отраслях. Речь идет о 1,2 млн компаний, в которых заняты более 4 млн человек. Егоров пояснил, что возможность начать осуществление выплат раньше запланированного срока напрямую зависит от того, когда налогоплательщики сдали отчетность в Пенсионный фонд.

Стоит отметить, что главное условие получения таких субсидий — сохранение численности сотрудников на уровне не менее 90% от того, что насчитывалось к 1 марта. Однако, по данным Минтруда, далеко не все компании смогли придерживаться заданных параметров и дождаться начала выплат: за последние 2 месяца в России было зарегистрировано 735 тысяч безработных. При этом после 1 марта работу потеряли 208 тысяч человек. Они, по информации Минтруда, получают максимальное пособие по безработице — 12130 рублей. В семьях с детьми, где один из родителей лишился работы после 1 марта, предполагается доплата — по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Общее же число безработных в России достигло 1 млн 243 тыс. человек. И это еще не предел. Сам глава Минтруда Антон Котяков ранее назвал реальным сценарий, при котором без работы останутся 5-6 миллионов человек. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил о возможном росте безработицы до 7-8%, а в худшем случае — до 10%.

Тем не менее, россияне в ближайшей перспективе получат возможность заниматься спортом на свежем воздухе. А вот работать начнут далеко не все.