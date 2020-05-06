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«Не готовы»: Рошаль рассказал о закрытом совещании по подготовке к эпидемии, прошедшем в 2019 году

Москва, 06.05.2020

Как рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, о том, что российская медицина не в состоянии оказать массовую помощь гражданам страны в условиях ЧС, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии, тогда врачи и чиновники решили, что регионы не готовы к массовому лечению больных. Врач уточнил, что совещание по возможности оказания массовой медицинской помощи россиянам прошло 24 июня 2019 года на площадке ОНФ. В закрытом мероприятии приняли участие врачи, чиновники и военные, их вывод был однозначен: «к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы».

«Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту», - цитирует издание Рошаля. Он подчеркнул, что тогда участники совещания пришли к выводу о необходимости выхода каждого региона на уровень самодостаточности при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. В настоящее время тяжелых больных приходится перевозить в Москву и Петербург, добавил медик.

Тогда же было рекомендовано регионам незамедлительно начать подготовку «к массовым поступлениям пострадавших, заняться материально-техническим и кадровым обеспечением регионов, ввести программы непрерывного и высшего медицинского образования», сообщает СМИ. Региональным чиновникам рекомендовали четко просчитать коечный фонд для массового приема больных. Рошаль уточнил, что это было первое общественное обсуждение данной проблемы.

«Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели», -  резюмировал Рошаль. Он сожалеет, что данное совещание имело закрытый характер, тогда как, по его словам, необходимо было «кричать во всю глотку».

 

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