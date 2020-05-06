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«Россети» планируют выплатить по итогам 2019 года рекордные дивиденды

Москва, 06.05.2020

Совет директоров «Россетей»  рекомендовал акционерам холдинга принять решение о выплате дивидендов в объеме 17,99 млрд рублей. В общей сложности компания планирует направить на дивиденды по итогам 2019 года - 23 млрд рублей, с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд рублей за первый квартал 2019 года.

Так, рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества из чистой прибыли в размере 392,8 млн рублей в денежной форме (0,189304 рубля на одну привилегированную акцию), по обыкновенным акциям из чистой прибыли в размере 17 599,4 млн рублей в денежной форме (0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию).

«На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга. Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в заочной форме 1 июня 2020 года.

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