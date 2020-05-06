РТС упал до 1111 пунктов

Рынок акций не увидел активных торгов после первой половины майских праздников. Индексы не вышли из красной зоны, нефть падает, а четкой перспективы завершения коронавируса пока нет. В Москве с 12 мая начнут работать строительные и промышленные предприятия, но режим самоизоляции пока не отменяется.

Индекс Мосбиржи в среду опустился на -0,81% до 2632,1 пунктов. Индекс РТС упал на -1,92% до 1111,43 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:19 мск стоила – 29,01 доллара за баррель (-6,33%). Российская валюта на этом фоне слабеет – 74,73 рублей за доллар.

Дешевеющее «черное золото» давило на котировки нефтяных компаний. Падали акции «Сургутнефтегаза» (-3,05%), «Лукойла» (-2,36%), «Татнефти» (обыкновенные -1,83%, «префы» -1,42%), «Роснефть» (-1,71%). При этом акции «Русснефти» росли (+0,52%). Вниз шли акции «Газпрома» (-1,55%), «АЛРОСы» (-1,69%) и «САРМАРа» (-1,26%).

Новость о понижении ставки по ипотеке подогрела интерес к акциям «Сбербанка» (обыкновенные +0,49%, «префы» +1,41%). Пользовались популярностью акции «Объединенной Вагонной Компании» (ОВК, +2,79%), «Яндекса» (+0,75%), «Полюса» (+0,75%).