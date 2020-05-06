США готовятся добывать ресурсы на Луне без России

Правительство США намерено добывать ресурсы на Луне совместно с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратам и рядом европейских стран, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. Проект соответствующего международного соглашения Artemis Accords о добыче ресурсов готовят американские власти, однако, в него не включен главный партнер США по NASA на Международной космической станции – Россия. СМИ сообщает, что вероятней всего произошло это из-за того, что Вашингтон все чаще рассматривает Россию, как враждебную сторону, «угрожающих» маневров российских спутников на околоземной орбите.

Уточняется, что в договоре также будет обозначен размер «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз. Подобные зоны необходимы для предотвращения нападок со стороны «конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости». Помимо этого документ предусматривает создание легальной основы владения добываемыми ресурсами для компаний, которые их добывают.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не рассматривают космос в качестве «всеобщего достояния», а также расценивают Луну как ключевой стратегический компонент в космическом пространстве.