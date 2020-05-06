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Коронавирус может спровоцировать новую холодную войну между США и КНР

Москва, 06.05.2020
#Политика
#Коронавирус
  • Коронавирус может спровоцировать новую холодную войну между США и КНР

AP/TASS

Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии данных по коронавирусу, что могло способствовать распространению эпидемии, а Пекин, в свою очередь, обвиняет администрацию Трампа в игнорировании предупреждений, ошибках и шантаже. Почти ежедневный обмен обвинениями и упреками тревожит политологов, которые боятся новой холодной войны между супердержавами в разгар мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19.

«В мире сейчас существует очень опасная динамика,- считает Рэйчел Эсплин Оделл, специалист по Китаю в Институте ответственного государственного управления имени Куинси.- Оба правительства энергично пытаются извлечь выгоду из ошибок противоположной стороны».

Пока сигналов того, что усиление напряженности приведет к военному столкновению, к счастью, нет. С другой стороны, на днях несколько кораблей ВМФ США провели очередное патрулирование Южно-Китайского моря (ЮКМ) для обеспечения свободы судоходства. Пекин считает ЮКМ своими водами и появление в них американских и иных военных кораблей воспринимает как оскорбление. Не удивительно, что Джон Стоукс, бывший советник по безопасности вице-президента Джо Байдена, считает, что отношения между США и КНР за последние полвека никогда не были такими плохими, как сейчас.

Одной из первых жертв ухудшения отношений может стать давно ожидаемое торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином. В январе этого года президент Трамп и китайский вице-премьер Лю Хэ, напомним, подписали договор по первой фазе соглашения. Сейчас неясно, намерен ли Китай выполнять обязательства по ней и в частности обещание купить в течение двух лет американских товаров и услуг на дополнительные 200 млрд долларов, не говоря уже о желании подписать вторую фазу, которая должна содержать наиболее сложные вопросы торговых отношений.

В понедельник министр финансов США Стив Мнучин заявил, что ожидает от президента Си выполнения взятых обязательств несмотря на обострение отношений и экономический кризис, и пригрозил в противном случае очень серьезными последствиями.

В то время, как Мнучин надеется на сохранение первой фазы сделки, Дональд Трамп говорит о введении новых тарифов на китайские товары и взыскании с Пекина компенсации за понесенные в результате пандемии убытки. Причем, не только экономические, но и социальные (компенсации за жертв коронавируса).

«Мы еще не определились с окончательными цифрами,- ответил Трамп на прошлой неделе на вопрос одного из журналистов о возможной компенсации,- но они будут очень существенные».

Замглавы внешнеполитического ведомства КНР Лэ Юйчэн назвал обвинения Трампа «фарсом», а идею получения репараций – «шантажом». На прошлой неделе в интервью NBC News он обвинил администрацию Трампа в том, что та ничего не делала 50 дней несмотря на предупреждения Китая об угрозе смертельной эпидемии.

Подавляющее большинство политологов и госчиновников в Китае считают, что обвинения Трампа против Китая являются частью плана по отвлечению внимания американцев, чтобы они не критиковали запоздалую и нередко ошибочную реакцию Белого дома на коронавирус. К тому же, в последние недели рейтинги Трампа снижаются, а у Байдена появилось путь и небольшое, но все же преимущество в ряде штатов, включая и важные для общей победы на выборах.

США, конечно, не единственная страна, обвиняющая Китай в сокрытии информации по коронавирусу. Австралийский премьер Скотт Моррисон, например, призвал к проведению независимого расследования происхождения COVID-19. Пекин на этот призыв, кстати, ответил быстро и жестко, пригрозив бойкотом австралийских товаров.

Желание заставить Китай заплатить за убытки от пандемии вполне объяснимо, но большинство экономистов и политиков призывают Белый дом к осторожности, потому что США сильно зависят от Китая по многим позициям, включая и такие важные сейчас поставки медицинских товаров. Конечно, после окончания кризиса в США попытаются как можно больше «разделить» две первые экономики планеты, но на это уйдет много времени и денег.

В Китае предупреждают о тяжелых последствиях для США как попытки «разделить» экономики, так и попытки получить от Пекина компенсацию. Китай первым выйдет из кризиса и, следовательно, будет в лучшей позиции для нанесения ответных ударов. В Пекине предупреждают, что если Вашингтон попытается изолировать КНР дипломатически, то китайцы расширят и углубят сотрудничество по всей планете и, в первую очередь, в Европе и Азии.

По мнению многих экономистов, несмотря на личные желания Трампа и Си им придется сотрудничать по многим вопросам, начиная от разработки вакцины от коронавируса и заканчивая поставками лекарств и медицинского оборудования. Однако рассчитывать на это сотрудничество, очень важное для глобальной экономики, с учетом нынешней риторики Вашингтона в скором будущем, похоже, не приходится.

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