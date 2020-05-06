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Трамп рассказал, из-за чего его мучает бессонница

Москва, 06.05.2020

Президент США Дональд Трамп рассказал, что по ночам не может уснуть из-за мыслей об умерших от последствий заражения коронавирусом соотечественниках, пишет «Интрефакс».

«Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом», - рассказал Трамп в интервью телеканалу ABC. Обращаясь к гражданам Соединенных Штатов, которые потеряли близких из-за коронавируса, он сказал, что «любит их» и пообещал искоренить COVID-19.

«У нас есть враг, и мы должны его победить», - сообщил американский лидер.

В общей сложности в США от  последствий заражения коронавирусом погибло 70 тыс. человек, что является самым высоким показателем в мире.

СМИ неоднократно сообщали, что Трамп очень мало спит. Сам президент считает это большим преимуществом в работе, что позволяет решать многие важные задачи рано утром, пока многие еще спят. По оценкам американских СМИ президент США спит от трех до пяти часов в сутки.

Ранее сообщалось, что разведслужбы США выяснили: Китай после обнаружения у себя в стране коронавируса нового типа тщательно скрывал масштабы бедствия ради того, чтобы иметь возможность  расширить импорт товаров медицинского назначения. Правительство Китая было в курсе происходящего и в начале января намеренно скрыло всю правду о новой инфекции, а также серьезность ситуации в стране. Это позволило Китаю выиграть время для закупки медицинских товаров, масок, комплектов индивидуальной защиты для врачей и одноразовых перчаток.

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