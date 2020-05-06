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В Кремле не доверяют данным «Левада-центра» о рекордном снижении рейтинга Путина

Москва, 06.05.2020
  • В Кремле не доверяют данным «Левада-центра» о рекордном снижении рейтинга Путина

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не доверяют опросам «Левада-центра», согласно которым рейтинг российского лидера в апреле достиг исторического минимума, а в целом снизился в два раза за последние два с половиной года, пишет «Интерфакс». Комментируя по просьбе журналистов данное исследование, Песков сообщил, что существуют и другие методики подсчета рейтинга популярности  президента.

«Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов», - сообщил чиновник, при этом он не пояснил, о каких именно методиках идет речь, но добавил, что согласно другим «опросам картина совершенно иная».

Напомним, 24-27 апреля центр социологического исследования «Левада-центра» провел телефонный опрос, согласно которому уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился до исторического минимума. Так в апреле действия главы государства одобряли только 59% респондентов, хотя еще в феврале сторонников политики действующего президента было на 10% больше. В центре отметили, что это самый низкий рейтинг одобрения действий Путина, как главы государства, за все время проведения опросов с 2000 года. К слову, самый высокий наблюдался в 2008 году, когда действия главы государства поддерживало 85% опрошенных.

В ходе последнего опроса 33% респондентов заявили, что не одобряют работу Путина. 35% опрошенных сообщили, что поддерживают Путина.

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