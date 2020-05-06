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Вирусолог рассказал, возможно ли заразиться коронавирусом дома

Москва, 06.05.2020

Небольшой риск подхватить коронавирусную инфекцию сохраняется и в режиме домашней самоизоляции, рассказал профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. Он подчеркивает, что риск этот минимален, а заразиться можно через еду или воду, в случае, если неаккуратно обработать принесенные домой продукты питания.

Для того, чтобы избежать данной неприятности, воду следует кипятить, мыть фрукты и овощи, а также  термически обрабатывать продукты питания.

Ранее врачи предупредили, что самая высокая вероятность заразиться коронавирусом сохраняется в транспорте и закрытом помещении. На открытом воздухе поймать инфекцию практически невозможно, в случае соблюдения дистанции от других людей. В этой связи ношение масок имеет смысл только в общественных местах, добавляют врачи.

Специалисты также отмечают, что коронавирус постоянно меняется, но они не думают, что COVID-19 будет опасно мутировать, поскольку для вируса высокая летальность является эволюционным тупиком, рассказал аведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины кандидат биологических наук Кирилл Шаршов.

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