Кривая заболеваемости COVID-2019 в России третьи сутки стоит на месте

В России за истекшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране насчитывается 165 929 пациентов с COVID-2019 в 82 регионах, что в процентном соотношении составляет прирост в 6,8%. По данному показателю Россия приблизилась вплотную к Германии и Франции. В данных странах по статистике, предоставляемой Университетом Джона Хопкинса, в Германии на сегодня насчитывается 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 5858 (+7,3%). В общей сложности в столице находится 85 973 пациентов. На втором месте - Московская область, где зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, далее следуют Санкт-Петербург (+312), Нижегородская область (+272).

Число безвозвратных потерь от коронавируса достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние сутки, из которых в Москве погибло за последние 24 часа 50 человек.

Успешно вылечились от заболевания 21 327 человек, из них 1462 человека были выписаны из больниц за последние сутки.

Ранее сообщалось, что небольшой риск подхватить коронавирусную инфекцию сохраняется и в режиме домашней самоизоляции. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. Он подчеркивает, что риск этот минимален, а заразиться можно через еду или воду, в случае, если неаккуратно обработать принесенные домой продукты питания.