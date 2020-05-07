На что теперь может не хватить бюджета

По оценке Банка России, дефицит бюджета РФ при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом составит в 2020 году 5-6% ВВП.

Как говорится в Докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ, оценка дефицита учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Центробанка от продажи пакета акций Сбербанка в объеме 1,1 трлн рублей.

Полностью с докладом можно ознакомиться на сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27862/2020_02_ddcp.pdf .

Озвученные цифры являются формализованной версией заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после заседания совета директоров по ключевой ставке 24 апреля. Тогда она сказала, что дефицит ожидается "в пределах 6%". В свою очередь, Минфин ожидает дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП, говорил в недавнем интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы понять, к каким последствиям в экономике приведет дефицит бюджета в текущем году, стоит посмотреть на действия правительства в 2016 году, когда также на фоне кризиса после 2014 года российский бюджет стал дефицитным, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Тогда, напоминает он, падение нефтегазовых доходов (из-за низких мировых цен) вынудило государство повышать внутренние налоги (НДС и акцизы, НДПИ). В результате доля поступлений от НДС за пять лет (с 2014 по 2019 гг.) выросла до 30%, прибавив 10 пунктов.

Больше всего расходы бюджета были сокращены в образовании, медицинском обслуживании и сфере ЖКХ, указывает аналитик. На дошкольное образование затраты государства сократились на 47,7% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Также по примеру 2016-2017 гг. стоит предполагать, что вырастет и госдолг России. В условиях появления дефицита бюджета государственные займы становятся источником компенсации выпадающих доходов. Так, за три года (2016-2019 гг.) доля внутреннего долга в общем размере госдолга вырос с 66,7% до 75,2%. Причем, большая часть средств была получена за счет внутренних заимствований.

Вероятнее всего, говорит Артем Деев, дефицит бюджета в текущем году приведет к пересмотру затрат по национальным проектам, изменению размеров индексаций социальных пенсий и пенсий по старости. Также будут сокращены затраты по статьям «Образование», «Медицинское обслуживание», «ЖКХ», а ставки налогов могут быть пересмотрены в сторону их увеличения. В первую очередь, поддержка отраслей экономики будет сосредоточена вокруг системообразующих предприятий, а для малого и среднего бизнеса будут пересмотрены льготные программы и меры поддержки.

Дефицит бюджета в сложившейся ситуации неизбежен, это признают и в ЦБ, и в Минфине и в других ведомствах, соглашается аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Однако важно понимать, указывает он, что сейчас правительство заняло позицию, при которой кризис кризисом называть не хочет, и также не готово признавать, что российская экономика, как и раньше, полностью зависит от цен на нефть. Например, из последнего интервью министра финансов газете «Ведомости» видно, что сейчас проблемы, где взять деньги, нет. На покрытие дефицита бюджета в будущем найдутся резервы, в том числе и из ФНБ. Другая проблема, как грамотно перераспределить эти средства, в каком объеме и кому помогать в первую очередь.

Текущую ситуацию Антон Силуанов называет вызовом и говорит, что у государства достаточно финансовых буферов. Глава Минфина подчеркивает, что государство берет курс на контрциклическую бюджетную политику, то есть финансирование расходов бюджета в полном объеме, невзирая на снижение доходов. Напомним, что предварительная оценка антикризисных мер может обойтись в 2,8% ВВП.

Еще один немаловажный момент, продолжает Алексей Антонов, – правительство неоднократно указывает на то, что в центре внимания, в первую очередь, будут находиться наиболее пострадавшие отрасли экономики, а также сами граждане. По факту, резервы пойдут на поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, чьи доходы резко сократились, а также на выполнение социальных гарантий государства, т.е на выплаты семьям с детьми и мало защищённым слоям населения.

Объективно, в общих оценках речь идет о сотнях миллиардов рублей на разные сферы экономики и жизни, но, по факту, каждый пострадавший более всего субъект получит крайне мало. Например, бизнесу, в сухом остатке, придется довольствоваться якобы беспроцентными кредитами на зарплату, которые через 6 месяцев перестанут быть безвозмездными, отсрочка по налогам плавно обернется долгом – при этом выручка на фоне резкого падения доходов населения будет крайне низкой. Если говорить об адресной соцпомощи, то эффект от нее рискует быть нивелированным за свет разгона реальной инфляции.

Стоит добавить, указывает Алексей Антонов, что государство так или иначе вынуждено будет сворачивать мегастройки и перераспределять ранее заложенные средства на большое число инфраструктурных проектов. На уровне некоторых регионов часть их будет, скорее всего, заморожена, но самые важные проекты, вероятно, будут сохранены. Одно понятно, что эффект от пандемии будет внушительный, и к 2024 году не все нацпроекты будут завершены.