Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок

South China Morning Post (SCMP) раскрыла, какой тактикой может воспользоваться Китай, если Вашингтон продолжит обвинять китайцев в распространении пандемии коронавируса по планете в целом и по США в частности. В качестве одной из мер, рассматриваемых в Вашингтоне, СМИ называют отмену части долга США Китаю, оцениваемого в 1,1 трлн долларов, т.е. объявление Америкой дефолта по ценным бумагам Казначейства США. SCMP считает, что Пекин может резко уменьшить огромные вложения в американские ценные бумаги несмотря на неоднократные заявления американских экономистов и политиков о том, что США не пойдут на такую меру.

Продажа огромных объемов гособлигаций США Китаем может крайне негативно сказаться на американском рынке ценных бумаг. Причем, в самое неподходящее время, потому что Вашингтон сейчас выпускает новые облигации для финансирования серии программ по борьбе с пандемией и кризисом. Речь идет о новых выпусках бондов в этом году на общую сумму, превышающую 4 трлн долларов.

Угроза SCMP не нова и кажется страшной, но, как считает Zero Hedge (ZH), ситуация на рынках ценных бумаг в Америке сейчас кардинально изменилась не в лучшую для КНР сторону. Причем, в Поднебесной этого, похоже, еще не поняли. Дело в том, что Вашингтону сейчас не нужно, чтобы новые американские ценные бумаги покупал ни Китай, ни кто-то еще.

Казалось бы, любое решение объявить дефолт по части или всему госдолгу Пекину резко понизит доверие инвесторов к правительству США, приведет к взлету процентных ставок по ценным бумагам и очень сильно повысит стоимость заимствований как для Белого дома, так и для американских компаний и потребителей. Все это станет очень сильным ударом по и без того ослабленной кризисом и «закрытием» американской экономике, от которого она может не оправиться.

Однако не все так просто как было в те времена, когда Федрезерв притворялся, что не будет проводить неограниченную программу количественного смягчения (QE), т.е. покупать неограниченные объемы американских гособлигаций. Сейчас все изменилось: ФРС покупает ежемесячно ценные бумаги Казначейства США на сотни миллиардов долларов и главному американскому банку все равно, как поступит Поднебесная с тем американским госдолгом, что был ею куплен в предшествующие годы. Для справки: ФРС купила за последние полтора месяца гособлигаций на 2,5 трлн долларов! Это более, чем вдвое больше всего госдолга США, которым владеет Пекин и которым он может воспользоваться, как оружием в экономической, торговой и финансовой войне против США.

Это значит, что если Пекин надумает «сбросить» американские гособлигации, ФРС быстро скупит их все до последнего цента. Эта операция китайского центробанка приведет к тому, что процентные ставки по долгосрочным гособлигациям США действительно взлетят, но не больше чем на час-два и не все облигации, а только долгосрочные.

О какой всемирной финансовой катастрофе и крахе доллара и американской экономики и финансовой системы может идти речь, задает риторический вопрос ZH, при продаже Китаем американских ценных бумаг на 1,1 трлн долларов, если суммарный долг США сейчас уже превышает 25 трлн долларов! На долю ФРС из них приходится чуть больше четверти – 6,66 трлн долларов.

К тому же, если бы КНР могла действительно «похоронить» американский доллар, доля которого в валютных резервах Народного банка КНР (PBOC), китайского центробанка, сейчас составляет 58%, Трамп и Пауэлл были бы страшно довольны, потому что ФРС в немалой степени под давлением президента последние месяцы примерно этим и занимается.

В Китае сейчас кипят споры по поводу китайской QE, т.е. покупки PBOC новых китайских ценных бумаг, которые можно выпустить для поддержки китайской экономики. В отличие от той же Америки и многих развитых стран Пекин еще не прибегал к политике количественного смягчения.

Какой будет экономическая политика Поднебесной в ближайшее время, наверное, станет более-менее ясно после весенней сессии китайского парламента – ВСНП, которая из-за коронавируса начнется во второй половине мая, то есть почти на три месяца позднее привычной даты.

Конечно, в Китае прямое финансирование центробанком правительства, а именно этим и является QE, запрещено. Но с другой стороны, такой же запрет имеется в уставе еще одного крупного банка – ЕЦБ, но он не мешает главному европейскому банку скупать огромные объемы гособлигаций проблемных стран членов еврозоны.

Сейчас, считают экономисты, от QE, т.е. монетарного финансирования, Пекин удерживает лишь угроза резкого роста инфляции. Однако все это страшно лишь на первом краткосрочном этапе. Через непродолжительное время все успокоится. Между тем, все или почти все задачи, поставленные китайскими властями, будут выполнены. Так что начало китайской QE – вопрос близкого будущего.

После того, как Народный банк Китая начнет покупать китайские гособлигации, все четыре крупнейшие экономики планеты: американская, китайская, европейская и японская будут напрямую монетизировать свои госдолги в надежде обвалить свои валюты раньше коллег-конкурентов. Но затем наступит день, считает Zero Hedge, когда где-то что-то не выдержит и глобальная финансовая система развалится с астрономической скоростью.