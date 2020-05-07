Грозит ли реальный срок герою «алюминиевых войн» Анатолию Быкову?

Бывший совладелец и председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода, бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и глава местной ОПГ Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказного убийства.

Как сообщает следственный комитет, его подозревают в причастности к двойному убийству, совершенному еще в 90-х. По информации СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 1994 году между Анатолием Быковым и одним из участников возглавляемой им преступной группировки, Александром Наумовым, произошел конфликт. Наумов посчитал, что доходы от совместной деятельности распределяются несправедливо.

Через некоторое время была предпринята попытка взорвать автомобиль, в котором находился Анатолий Быков. Тот посчитал, что попытку его устранить предпринял Александр Наумов со своим приятелем Кириллом Войтенко и, в свою очередь, решил их убить. Организовать убийство он поручил Владимиру Татаренкову, который привлек к делу непосредственных исполнителей. Ими стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Они и расстреляли из автомата и пистолета Наумова и Войтенко.

Впоследствии Сергей Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, а Владимир Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявлено заочно.

Также следствию удалось доказать вину Владимира Татаренкова. Как организатор убийства он получил 13 лет лишения свободы.

Тогда доказательств причастности Быкова к преступлению не было, но следствие продолжалось. В ходе оперативно-розыскных действий следователи получили показания Владимира Татаренкова о том, что Анатолий Быков был еще одним организатором этого двойного убийства. Это и дало следствию основания его задержать.

Еще раз отметим - само преступление совершено более 25 лет назад. Срок давности по делам об убийстве составляет 15 лет в случае, если подозреваемый не скрывался от следствия.

«Так как сроки давности истекли, обвинение не должно быть предъявлено, а уголовное дело должно было быть прекращено, но в том случае, если Быков согласился бы с его прекращением по такому нереабилитирующему основанию. В настоящий момент должен быть разрешен вопрос о прекращении уголовного преследования, поэтому с Быковым, проводятся необходимые следственные действия, - объяснил «Эксперту» адвокат Анатолий Клейменов, - Однако, если квалификация действий Быкова будет по части 2 статьи 105 (максимальная санкция – пожизненное лишение свободы), то вопрос о применении срока давности решается судом, а не следователем. И, соответственно, в отношении него до суда могут идти следственные действия. Вне зависимости от его желания прекратить дело по нереабилитирующим основаниям».