МЭР не везет с министрами

Тест на внимательность

Глава государства провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Обсуждались также предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ходе видеосовещания участники услышали выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики и граждан, а также ходе реализации ранее заявленных властями программ. Однако, судя по всему, доклад Владимира Путина не впечатлил. Более того, ходят слухи, что на всех уровнях крайне недовольны тем, что меры экономической поддержки пробуксовывают либо совсем не выполняются.

«Многое из того, что я сейчас услышал, — это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не всё. Я попросил бы вас внимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, где какое количество выдано денег, кому. Структурировать нужно всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую. Я вас попрошу внимательнее посмотреть на эти вопросы», — заявил по итогам выступления Максима Решетникова президент.

Еще одним тревожным для МЭР сигналом стало то, что Владимир Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации, пишет РБК. Вместо него в рабочую группу вошла его заместитель Полина Крючкова.

Впрочем, в ведомстве изданию пояснили, что ничего тревожного не происходит: в феврале в министерство поступил запрос на актуализацию состава рабочей группы совета. В марте в него автоматически был включен Максим Решетников. «В этом же месяце он предложил включить вместо себя в состав рабочей группы своего заместителя Полину Крючкову», — сообщили в министерстве.

Совершенно новые вызовы

Вызовы перед новым правительством оказались далеко не те, на которые оно, как предполагалось, было рассчитано, констатирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Ведь одной из главных причин отставки прежнего кабинета считалась медленная реализация стратегических нацпроектов. Михаил Мишустин воспринимался как технократический премьер-менеджер, который способен организовать сбалансированную работу, подтолкнуть цифровизацию. Вице-премьером стал Андрей Белоусов, который ранее в администрации президента был главным идеологом именно нацпроектов.

Однако жизнь повернула задачи совершенно в иную область, говорит аналитик. Нужно не просто оперативно, а аврально решать проблемы борьбы с пандемией. Одно из основных направлений в данной работе — быстрое продвижение экономических мер поддержки. Но эти меры откровенно пробуксовывают на практике. Есть вал сообщений, что не выполняются решения по предоставлению льготных кредитов, субсидий, налоговых льгот и пр.

Продолжается известная пресловутая «раскачка» в данной работе. Но это неприемлемо совершенно, поскольку смысл антикризисных мер в том, что они необходимы «здесь и сейчас», любое промедление создает опасность невосполнимых негативных последствий. Во многом ответственность за прохождение данных мероприятий в экономике несёт Минэкономразвития. Поэтому критика Максима Решетникова во многом оправданна, хотя от него далеко не всё зависит.

В целом работа правительства не создаёт впечатления слаженной эффективной деятельности, пробуксовки возникают на самых различных участках, прежде всего, в практическом текущем управлении, констатирует Марк Гойхман. Он отмечает при этом, что исполняющий обязанности премьера по амплуа — стратег-макроэкономист, а не оперативный управленец, тем более не антикризисный менеджер.

Замена же Решетникова на его заместителя в составе рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам может быть и не связана с его критикой со стороны президента, добавляет Марк Гойхман. В МЭР уже в самом деле сообщили, что Решетников ещё в марте предложил сам ввести Крючкову в рабочую группу вместо себя, включённого в неё автоматически. Возможно, это актуально, поскольку сейчас приоритет — не нацпроекты, а именно «пожарные» меры против последствий пандемии.

Кредит доверия

Еще в апреле Максима Решетникова раскритиковал премьер-министр РФ, который был недоволен процессом выдачи льготных кредитов бизнесу, напоминает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Михаил Мишустин потребовал наладить мониторинг и предоставить подробный отчет по работе банков. На вчерашнем заседании с президентом РФ глава Минэкономразвития вновь озвучил общие цифры, что, по всей видимости, и вызвало недовольство Владимира Путина.

Можно, конечно, отметить в общем весьма провальную политику государства по оказанию поддержки бизнесу, говорит эксперт. Но она в первую очередь заключается в нежелании правительства тратить крупные суммы из резервов, ограничивая потенциальный круг претендентов. Помощь в целом ограничивается лишь реструктуризацией задолженности, отсрочкой налоговых выплат и льготными кредитами на зарплаты. Решетников вряд ли несет ответственность за глобальную программу поддержки экономики, однако история с льготными кредитами, которая была ему доверена, оказалась полностью провальной.

Назначение текущего главы Минэкономразвития внушало осторожный оптимизм — в отличие от Орешкина, у него был практический опыт работы в регионах, указывает Арсений Дадашев. Теперь же, после боевого крещения, возникают серьезные сомнения в его способности работать над национальными проектами, ради которых его и нанимали. Похоже на то, считает он, что в скором времени нас ждут очередные кадровые перестановки в кабмине.

Доверие к правительству тает, отмечает эксперт. Согласно недавнему опросу ТПП России, у четверти предпринимателей доходы упали на 75%, а 46% полностью прекратили свою деятельность. Банки отказали 53% опрошенных в льготном кредитовании, тогда как 52% предпринимателей вообще не понимают, каким образом получить поддержку.

Пока перед экономическим блоком кабмина встали довольно конкретные задачи, направленные на относительно небольшую целевую аудиторию. То, как эти задачи решаются, по мнению эксперта, вызывает опасения за нацпроекты, как гораздо более масштабную работу. Стране необходимы идейные эффективные управленцы из крупного бизнеса, считает он, которые смогут разрушить старые устои и полностью перестроить работу на новый лад.