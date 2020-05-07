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«Наша отрасль, как правило, падает в пять раз больше, чем ВВП»

Москва, 07.05.2020
Артур Согомонян, генеральный директор компании «Фомлайн», крупнейшего производителя эластичного пенополиуретана, рассказал о ситуации в своем бизнесе
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  • «Наша отрасль, как правило, падает в пять раз больше, чем ВВП»

Артур Согомонян, генеральный директор компании «Фомлайн»

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ

— Как работает ваше предприятие в период пандемии коронавируса?

— Заказы в апреле резко сократились. В направлении мебели и товаров для сна падение составило до 80 процентов. Есть заказы матрасов для медицинских учреждений и от предприятий, работающих с продовольственными магазинами и изготавливающих различные хозяйственные губки. Ожидаем, что общее падение продаж составит 65 процентов. 

— Есть ли у вас пресловутая финансовая подушка безопасности?

— У нас бизнес b2b, мы всегда кредитуемся сами и кредитуем наших клиентов — производителей матрасов и другой продукции из эластичного пенополиуретана. Поэтому подушка финансовой безопасности у нас небольшая, хватит не более чем на пару месяцев. Сырье было закуплено на два месяца работы, но так как производство упало, все сроки соответственно сдвинулись. Поставщики понимают ситуацию, идут навстречу, увеличивают отсрочки. Поскольку существенная часть сырья импортируется, мы опасались, что могут подвести логистика и европейские поставщики, но, слава богу, этого не происходит. Но падение курса рубля дает существенный рост себестоимости нашего продукта, а в нынешней ситуации падения спроса от конечных потребителей полностью отразить это в повышении цены нам, очевидно, не удастся.

— Намерены ли вы сокращать персонал?

— Приходится идти на сокращение персонала. Во-первых, в связи с падением производства. Во-вторых, сейчас именно то время, когда необходимо серьезно заниматься оптимизацией затрат и повышением производительности. Вопрос зарплат решается в рамках действующего законодательств. Часть сотрудников переведена на сокращенный рабочий день, рабочие получают в зависимости от выработки сдельную часть. Поступления от клиентов, конечно, упали, однако некоторые делают предоплату для получения дополнительных скидок.

— Какие коррективы вы вносите в производство, планы продаж и закупок?

— Мир изменился, это коснется каждого предприятия. Мы также меняем свои подходы и к производству, и к закупкам, и, конечно же, к продажам. Если в закупках и производстве исходим из логики сокращения потерь, то в продажах планируем более глубокую интеграцию с клиентами, пытаемся помогать им в решении возникших проблем, делимся своими идеями и опытом, выстраиваем гибкую и оперативную систему работы с заказчиками. Например, мы не остановили переход на электронный документооборот: тестируем для передачи нашим клиентам внешнюю версию портала для взаимодействия с транспортными компаниями, которую мы создавали изначально под себя. В результате клиенты получат не только платформу, но и возможность воспользоваться нашими контрактами с перевозчиками и таким образом снизить свои издержки. В нашей отрасли логистика составляет значительную часть себестоимости продукта, так как наш продукт легкий и объемный. В прошлом году мы построили новый завод, вложив в него более трех миллиардов рублей, и внедрили инновационную технологию производства так называемых матрасов в коробке. Это был первый серьезный шаг к удешевлению перевозок и для нас, и для наших клиентов, а теперь мы делаем следующий.

— Адекватны ли меры правительства по поддержке бизнеса применительно к вашему случаю?

— Нашу отрасль не отнесли к наиболее пострадавшим, поэтому никаких мер поддержки мы пока не видим. Мы подписали обращение производителей мебели к правительству с просьбой включить отрасли производства мебели и товаров для сна в перечень пострадавших от пандемии. Падение спроса по году ожидается в районе 30–50 процентов.

— Что будет с вашей компанией и отраслью в целом после этого кризиса?

— Как показали предыдущие кризисы, наша отрасль падает, как правило, в пять раз больше, чем ВВП, так как товары долгосрочного пользования напрямую связаны с реальными доходами населения. Но, с другой стороны, начинает накапливаться отложенный спрос, который со временем обеспечивает более высокие темпы восстановления.

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