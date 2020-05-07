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Нефть за 30 долларов вытянула индексы в плюс

Москва, 07.05.2020

Российский рынок акций закончил торговую сессию в четверг в плюсе на фоне растущей Brent. Котировки нефтяных компаний пошли вверх. В течение дня президент РФ провел телефонные переговоры с президентами США и Франции, в том числе по теме коронавируса. В России число новых заболеваний пока растет, а в Москве режим самоизоляции уже продлили до 31 мая.

Индекс Мосбиржи в четверг показал положительную динамику и вырос на +0,07% до 2634 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,35% до 1126,48 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:44 мск стоила – 30,43 долларов за баррель (+2,39%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,77 рублей за доллар.

Лучше рынка торговались акции «САФМАРа» (+10,54%). По мнению аналитиков «Фридом Финанс», «восходящая динамика объясняется тем, что компания повторно объявила цену выкупа своих акций по программе buy back». Спекулятивный рост продолжится до проведения собрания акционеров 10 июня, считают эксперты. Котировки нефтяных компаний росли вслед за нефтью: «Сургутнефтегаз» (+2,30%), «Роснефть» (+1,89%). При этом акции «Газпром нефти» (-0,36%) и «Лукойла» (-0,38%) падали. В плюсе по итогам торгов бумаги ритейлера X5 Retail group (+3,44%) на фоне роста онлайн-продаж продуктов, «Яндекса» (+1,61%) и «НорНикеля» (+1,42%).

Общее падание пассажиропотока сказалось на акциях «Аэрофлота» (-1,59%).  Вниз ушли котировки «Сбербанка» (-0,10%). В лидерах падения бумаги «Юнипро» (-4,13%) в связи с негативной динамикой квартальной финансовой отчетности, «Новатэка» (-3,02%), АФК «Системы» (-0,88%).

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