Египетский миллиардер спрогнозировал рост цен на нефть до $100 после удара по США

В ближайшее время стоит ожидать рост цен на нефть сначала до $50-60 за баррель, а через полтора года — до $100, пообещал египетский миллиардер и основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис, о чем он рассказал в интервью CNBC.

Предприниматель сообщил, что в настоящее время Россия совместно с Саудовской Аравией ведут ценовую войну, направленную на уничтожение американской сланцевой промышленности, удар по которой в итоге приведет к бурному росту нефтяных котировок. Даже в случае успешного продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+ цена на нефть значительно потеряла бы в цене из-за резкого сокращения потребления, считает Савирис.

Помимо этого бизнесмен видит большое будущее авиаиндустрии, поскольку сегодня можно приобрести авиакомпанию за один доллар при готовности взять на себя основную часть долга. Области туризма, гостиничного хозяйства, а также интернет-услуг также восстановятся быстрее других, добавил Савирес.

Напомним, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки вступило в силу с 1 мая текущего года. Максимальные обязательства по сокращению взяли на себя Москва и Эр-Рияд. На сколько сократят добычу другие страны, пока неизвестно.