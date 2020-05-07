Онищенко сообщил, что коронавирус «выдыхается»

Как рассказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, коронавирус уже «выдыхается».

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль», - рассказал депутат в эфире НСН.

Он добавил, что новых стран, где была бы зафиксирована бесконтрольная вспышка инфекции «мы не видим». В этой связи даже в условиях карантина необходимо продолжать работать для поддержки экономических процессов в стране. Онищенко уверен, что при борьбе с COVID-2019 необходимо учитывать международные наработки, хотя «Россия имеет свой путь развития с эпидемией».

«Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем», - пояснил Онищенко. Он отметил, что поправки на региональные особенности необходимы.

Ранее сообщалось, что в России за истекшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране насчитывается 165 929 пациентов с COVID-2019 в 82 регионах, что в процентном соотношении составляет прирост в 6,8%. По данному показателю Россия приблизилась вплотную к Германии и Франции. По статистике, предоставляемой Университетом Джона Хопкинса, в Германии на сегодня насчитывается 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.