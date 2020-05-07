В Польше не рискнули проводить президентские выборы в разгар пандемии коронавируса

Польские власти решили не рисковать и не следовать примеру южных корейцев, которые успешно провели парламентские выборы в самый разгар пандемии. Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесены на неопределенное время.

Правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) признала поражение в войне с коронавирусом. Лидер PiS Ярослав Качиньский и лидер младшего партнера по коалиции, партии «Польша вместе» – Ярослав Говин долго спорили по вопросу даты проведения президентских выборов. Месяц назад из-за разногласий с Качиньским Говин, работавший пять лет вице-премьером, даже подал в отставку.

Тем не менее, поздно вечером в среду партийные лидеры выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что выборы, назначенные на предстоящее воскресенье, отменяются и что новые выборы полностью пройдут по почте в мае или июне.

«Верховный суд отменит голосование, назначенное на 10 мая,- объяснил Ярослав Говин в кратком интервью газете Gazeta Wyborcza.- Спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек назначит новую дату президентских выборов. Игра начнется с начала, кандидатам придется регистрироваться по новой».

Полякам не привыкать в последние годы к горячим политическим спорам. Однако споры по дате президентских выборов получились особенно жаркими на фоне пандемии коронавируса COVID-19, который заразил почти 15 тысяч поляков, 700 из них убил и отправил страну в локдаун.

Консервативная правящая партия «Право и справедливость», выдвинувшая кандидатом нынешнего президента Анджея Дуду, который является несомненным фаворитом, утверждала, что выборы должны пройти 10 мая и пыталась провести через сейм закон о проведении президентских выборов по почте.

Оппозиция возражала, что проведение выборов в разгар пандемии подвергнет огромному и неоправданному риску здоровье и жизни миллионов поляков. Еще одно возражение – сильные сомнения в возможности организации честных и справедливых выборов по почте для 30 миллионов избирателей в столь короткое время.

Противники консерваторов предупреждали, что выборы в мае не будут справедливыми ввиду коронавирусного карантина и ангажированной позиции телевидения, которое не скрывает, что стоит на стороне правительственного кандидата, и тем самым не позволяет оппозиционным кандидатам провести эффективную избирательную кампанию. Европарламент в апреле даже принял специальную резолюцию. В ней майские выборы, на которых очень энергично настаивала PiS, были названы «абсолютно несовместимыми с европейскими ценностями».

Ситуация, сложившаяся вокруг президентских выборов в Польше, дает основания усомниться в выдвигаемом сторонниками PiS утверждении, что перенос их вызван заботой властей о здоровье избирателей. Решение правящей коалиции объясняется прагматизмом и холодным расчетом. Кроме жесткой критики со стороны оппозиции, PiS столкнулась и с сильным дефицитом времени для принятия закона о проведении президентских выборов по почте. Кстати, именно сегодня, 7 мая, нижняя палата парламента должна была по нему голосовать. Несколько депутатов от «Польши вместе» Говина отказались голосовать за правительственный законопроект. Так что существовала еще и вполне реальная перспектива потери абсолютного большинства правящей коалицией и проигрыша голосования.