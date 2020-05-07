Вход/Регистрация Подписка

В Польше не рискнули проводить президентские выборы в разгар пандемии коронавируса

Москва, 07.05.2020
#Выборы за рубежом
#Польша
#Политика
  • В Польше не рискнули проводить президентские выборы в разгар пандемии коронавируса

AP/TASS

Польские власти решили не рисковать и не следовать примеру южных корейцев, которые успешно провели парламентские выборы в самый разгар пандемии. Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесены на неопределенное время.

Правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) признала поражение в войне с коронавирусом. Лидер PiS Ярослав Качиньский и лидер младшего партнера по коалиции, партии «Польша вместе» – Ярослав Говин долго спорили по вопросу даты проведения президентских выборов. Месяц назад из-за разногласий с Качиньским Говин, работавший пять лет вице-премьером, даже подал в отставку.

Тем не менее, поздно вечером в среду партийные лидеры выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что выборы, назначенные на предстоящее воскресенье, отменяются и что новые выборы полностью пройдут по почте в мае или июне.

«Верховный суд отменит голосование, назначенное на 10 мая,- объяснил Ярослав Говин в кратком интервью газете Gazeta Wyborcza.- Спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек назначит новую дату президентских выборов. Игра начнется с начала, кандидатам придется регистрироваться по новой».

Полякам не привыкать в последние годы к горячим политическим спорам. Однако споры по дате президентских выборов получились особенно жаркими на фоне пандемии коронавируса COVID-19, который заразил почти 15 тысяч поляков, 700 из них убил и отправил страну в локдаун.

Консервативная правящая партия «Право и справедливость», выдвинувшая кандидатом нынешнего президента Анджея Дуду, который является несомненным фаворитом, утверждала, что выборы должны пройти 10 мая и пыталась провести через сейм закон о проведении президентских выборов по почте.

Оппозиция возражала, что проведение выборов в разгар пандемии подвергнет огромному и неоправданному риску здоровье и жизни миллионов поляков. Еще одно возражение – сильные сомнения в возможности организации честных и справедливых выборов по почте для 30 миллионов избирателей в столь короткое время.

Противники консерваторов предупреждали, что выборы в мае не будут справедливыми ввиду коронавирусного карантина и ангажированной позиции телевидения, которое не скрывает, что стоит на стороне правительственного кандидата, и тем самым не позволяет оппозиционным кандидатам провести эффективную избирательную кампанию. Европарламент в апреле даже принял специальную резолюцию. В ней майские выборы, на которых очень энергично настаивала PiS, были названы «абсолютно несовместимыми с европейскими ценностями».

Ситуация, сложившаяся вокруг президентских выборов в Польше, дает основания усомниться в выдвигаемом сторонниками PiS утверждении, что перенос их вызван заботой властей о здоровье избирателей. Решение правящей коалиции объясняется прагматизмом и холодным расчетом. Кроме жесткой критики со стороны оппозиции, PiS столкнулась и с сильным дефицитом времени для принятия закона о проведении президентских выборов по почте. Кстати, именно сегодня, 7 мая, нижняя палата парламента должна была по нему голосовать. Несколько депутатов от «Польши вместе» Говина отказались голосовать за правительственный законопроект. Так что существовала еще и вполне реальная перспектива потери абсолютного большинства правящей коалицией и проигрыша голосования.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  2. Правительницы без короны
    Нагрянувший на мир коронавирус вынес на поверхность многое из того, что раньше оставалось если не за кадром, то, по крайней мере, не в фокусе. В том числе, и эффективность женщин в качестве глав государств
  3. Держаться нет сил
    Ситуация в экономике ухудшается, а меры, принимаемые властями для поддержки предприятий, недостаточны и охватывают далеко не всех, кто в них нуждается. Об этом свидетельствует очередной мониторинг состояния бизнеса в регионах, который проводит аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама