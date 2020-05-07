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Прогноз погоды: я тучи разведу руками – в Гидрометцентре пообещали хорошую погоду в День Победы

Москва, 07.05.2020
  • Прогноз погоды: я тучи разведу руками – в Гидрометцентре пообещали хорошую погоду в День Победы

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 массовые торжественные мероприятия в стране отменены, авиапарады в России всё-таки состоятся. В частности, в Западном военном округе воздушные парады пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Ярославле, Туле, Орле, Курске, Белгороде, Воронеже и многих других городах.

Так как, по прогнозу синоптиков, в День Победы погода в России ожидается облачная и дождливая, в Гидрометцентре не исключили применение специальных средств, чтобы проведение авиапарадов было комфортным.

Погода на День Победы в Москве. Точный прогноз Гидрометцентра

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в Москве на 9 мая ожидается очень пасмурная. Именно поэтому он предположил, что будут применены специальные средства для разгона туч. При этом, Вильфанд подчеркнул, что температурный фон в российской столице понизится 9 мая до плюс 14.

В этой связи, как пояснил специалист, условия для грозовой деятельности фактически отсутствуют. По прогнозу Гидрометцентра, после полуночи столбики термометров будут опускаться до плюс 7-8. При этом сильного ветра не ожидается.

«Меняется ветер: во второй половине дня в пятницу, 8 мая и в субботу, 9 мая ветер будет северный, а небо – облачным с прояснениями. Кроме того, ожидается небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будут создан максимум для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», – пояснил Вильфанд.

Кроме того, специалист Гидрометцентра отметил, что окончательное решение об активном воздействии на погоду примут вечером 8 мая. По его словам, также утром 9 мая вылетят специальные самолёты-разведчики, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал не в Москве, а в области», – резюмировал он.

Между тем, согласно прогнозу синоптиков, в Подмосковье воздух днём 9-10 мая ожидается немного выше, чем в Москве – плюс 16-17, но зато в области возможен град, а также гроза и молния.

Такая некомфортная погода вряд ли может поднять настроение. Но с другой стороны плохая климатическая обстановка в период продолжающегося режима самоизоляции – даже к лучшему. Сейчас, как никогда раньше, надо беречь себя и оставаться дома, выходя только в случае крайней необходимость.

Погода в День Победы на курортах Крыма и в Севастополе

9 мая Военно-космические силы РФ покажут свою мощь в Севастополе, Керчи и Симферополе – здесь также пройдут воздушные парады. При этом, по прогнозу синоптиков, в Крыму тоже будет пасмурно и непривычно холодно для конца первой декады последнего месяца календарной весны.

Как напоминают синоптики, начало мая-2020 не радует местных жителей погодой, которая пока отличается пониженным температурным фоном и сильным волнением на море. Ближе к выходным, по прогнозу метеорологов, ночью столбики термометров опустятся вообще до осенних плюс 5-7.

При этом в Севастополе и Симферополе 9 мая в дневные часы воздух прогреется до плюс 15-16. В Керчи 9 и 10 мая синоптики прогнозируют ливень, столбики термометров опуститься до плюс 13-14; в Ялте –до плюс 17, ожидается низкая облачность, местами возможны осадки. В Форосе – ещё холоднее – плюс 12-14 и сильный ветер. В Евпатории – плюс 16, пасмурно, ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Бахчисарае – всё те же плюс 16, ветер и облачность.

Прогноз погоды на День Победы в Краснодарском крае

Плохая погода ожидается 9 мая и в регионах Краснодарского края. Например, в Ейске, Новороссийске и Краснодаре, где также в День Победы пройдут праздничные воздушные парады, температура воздуха опустится с привычных плюс 25 до плюс 15. При этом, по прогнозу синоптиков, днём в субботу будет холодно и дождливо.

Ещё менее комфортная климатическая ситуация ожидается в Сочи и Адлере. 9 мая здесь всего плюс 14, целый день будет идти дождь, может усилиться ветер. В Геленджике погода в День Победы составит плюс 17 градусов, но прогнозируются проливные дожди, которые ожидаются также в воскресенье, 10 мая.

Прогноз погоды на День Победы на Дальнем Востоке

Раньше всех воздушный парад 9 мая пройдёт на Дальнем Востоке России. Здесь будет задействовано 62 самолёта и 28 вертолётов, которые пройдут над Владивостоком, Уссурийском, Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Биробиджаном, Белогорском, Читой и Улан-Удэ.

По прогнозу синоптиков, в этих регионах в День Победы будет пасмурно, и дождливо. Например, в Приморье, ожидается плюс 10-11 и осадки. В Хабаровском крае, Еврейской автономной области и на Сахалине при высоком температурном фоне (плюс 20-23) ожидаются сильный ливень. На Камчатке в День Победы плюс 7-9, облачно, но без существенных осадков. В Забайкалье, по прогнозу синоптиков, 9 мая плюс 10, дожди и сильный ветер. В Бурятии – плюс 11, переменная облачность, без осадков.

Погода на выходные в Центральных регионах России

По прогнозу синоптиков, на Европейскую территорию нашей страны надвигается циклон, который в День Победы принесёт с собой дожди, сильный ветер и снижение температуры.

Нестабильная погода ожидается в Твери. Здесь 9 мая синоптики прогнозируют перепады температуры на весь день: утром будет плюс 12, к обеду – плюс 22, а к вечеру всего плюс 10. При этом весь день будет идти сильный дождь, возможна гроза и молния. В Туле на эти выходные ожидается плюс 16, ливни и местами град, порывистый ветер.  В Ярославле – плюс 15, осадки, местами град и порывистый ветер.

Но так как сейчас лучше сидеть дома и стараться никуда не выходить, то такая погода даже к лучшему. Пожалуйста, берегите себя и празднуйте великий День Победы дома.

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