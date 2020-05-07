Россияне назвали любимые фильмы о войне

Рейтинг главных отечественных фильмов о войне возглавляет драма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», свидетельствуют данные исследования интернет-сервиса «КиноПоиск». В тройке лидеров кинокартины «… А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

Опрос проведен ресурсом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 13 тысяч человек. Респондентам было предложено ответить на вопрос, какой отечественный фильм о войне они считают главным.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли картины «Иди и смотри» Элема Климова и «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова, рассказали в пресс-службе сервиса.

Как рассказала главный редактор «КиноПоиска» Лиза Сурганова, «опрос показал, что наши соотечественники по-прежнему предпочитают среди фильмов о Великой Отечественной войне советскую классику». Она также сообщила, что все названные фильмы входят в топ-250 «КиноПоиска», их ценят не только зрители, но и эксперты киноиндустрии. Так кинокартина «…А зори здесь тихие» была номинирована на премию американской киноакадемии «Оскар», а фильм «Летят журавли» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Главный редактор также напомнила, что интернет-сервис, зная, как зрители любят пересматривать военное кино в день Победы, специально сделал «подборку этих и других важных фильмов о войне».