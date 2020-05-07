Курс доллара: рублю приготовили ловушку

Курс доллара вырос в среду на 77 копеек - до 74,52 руб., евро укрепился на 51 копейку - до 80,45 руб.

Причем рубль начал снижаться вчера вопреки текущему росту нефтяных котировок. Парадоксальное движение рубля аналитики объясняют тем, что нацвалюта оказалась в своеобразной ловушке, так как подорожавшая нефть может привести к значительному сокращению объема продаж валюты Центробанком на локальном валютном рынке.

"Одна из возможных причин (роста курса доллара к рублю) – асимметричный характер продаж валюты со стороны ЦБ, когда их величина прямо пропорциональна отклонению вниз цены нефти Urals от уровня $25 за баррель - чем дешевле нефть, тем больше продажи", - приводит слова Дмитрия Полевого из РФПИ Рейтер.

Российский Центробанк в среду возобновил после праздников свои операции на валютном рынке, при этом объем последних регулятор может уменьшаться по мере роста стоимости российской нефти Urals.

Сейчас баррель Urals котируется по $26,50, тогда как неделю назад стоил дешевле $15,00.

Центробанк в прошлую среду продал валюту на 20,2 миллиарда рублей, из них плановая продажа в счет бюджетного правила была всего на 3,5 миллиарда рублей, а 16,7 миллиарда - за Сбербанк.

Дилер крупного западного банка также связал текущую негативную динамику рубля в основном с этим фактором, но еще и с низкой активностью экспортеров. "Они (экспортеры) могли продать валюту в начале недели на праздничных торгах, когда биржевой курс доллара был выше 75, а официальный - 72,73".

Одновременно некоторые участники рынка видят и возвращение небольшого пока валютного спроса от импортеров после длинных майских каникул и в ожидании частичного ослабления ограничений в некоторых регионах и по ряду секторов экономики РФ.

Курс остается в диапазоне 73-76 рублей за доллар, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Рост нефти выше 30 долларов за баррель обеспечил рублю поддержку, но в то же время наблюдается снижение китайского юаня из-за обострения отношений между США и Китаем, что давит на валюты развивающихся стран", — цитирует его ПРАЙМ.

На фоне роста нефтяных цен котировки Urals возвращаются к уровням 25 долларов, и это означает, что объемы продажи валюты ЦБ РФ сократятся, что в свою очередь может ослабить и поддержку рублю, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В этих условиях ожидаем, что в четверг и в ближайшие дни курс будет формироваться в диапазоне 73,8-75,2 рубля за доллар", — оценил он.