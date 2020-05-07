Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все ограничения, связанные с коронавирусом, продлеваются до 31 мая. Указ чиновника публикуется на сайте мэрии Москвы.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», - написал Собянин в своем блоге. Он уверен, что пока рано открывать «рестораны, театры, спортивные сооружения».

Чиновник добавил, что в городе сохраняется пропускной режим, по правилам которого спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а в медучреждения и волонтерства — ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Москве за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок вводятся штрафы. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Сумма штрафа, предусмотренная московским КОАПом, за появление в транспорте без масок составляет 5 тысяч рублей, в общественных местах хождение без маски может обойтись гражданину в 4 тысячи рублей. Правило вступает в силу с 12 мая.