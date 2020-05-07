Собянин заявил, что в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице, по неофициальным подсчетам, болеет коронавирусом 300 тыс. человек, при этом официально зарегистрировано 92 676 случаев, пишет «Коммерсантъ».

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил чиновник в интервью «России 1». Собянин подчеркнул, что главной задачей на сегодня является «максимально выявить этих людей».

Он отметил и позитивную тенденцию последних двух недель, — сохранение числа госпитализированных в Москве на одном уровне. За последние сутки в Москве было выписано больше пациентов, чем поступило.

«Выписались больше, чем пришло или госпитализированы в больницы. Это главный итог нашей работы», — отметил чиновник.

Напомним, в России за последние сутки выявлен 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Таким образом, суточный прирост больных составил 6,8%, а общее число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Данный показатель вывел Россию на пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что РФ обогнала за истекшие сутки Германию, где по данным на 7 мая зафиксировано 168,1 тыс. случаев и Францию (174,2 тыс.). На первых местах по количеству заболевших остаются США с 1 млн 228,6 тыс. заболевших, Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).