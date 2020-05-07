Спасательный круг превращается в стратегию

Ограничения и самоизоляция, введенные в России в ответ на пандемию, создали новую ситуацию для потребителей и части бизнеса: удовлетворение обычных потребностей в текущих условиях расширило спрос на такие услуги, как обеспечение учебы, работы и развлечений в Сети, удаленные заказы на товары и их доставка. И часть компаний быстро реагировала на изменение параметров спроса, увеличив предложение востребованных товаров и услуг. В их числе телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком Холдинг», интернет-магазин Wildberries, продовольственный ритейлер «Лента». Чтобы рост предложения проходил без сбоев, компании начали интенсивно набирать новых сотрудников.

Регионы просят товаров и услуг

Компания «Эр-Телеком» зафиксировала во второй половине марта всплеск подключения новых пользователей. «В онлайн перешли все, кто мог и даже, на первый взгляд, не мог», — так описывают менеджеры новую ситуацию со спросом, подчеркивая, что масса заявок на подключение пошла из удаленных уголков страны, чего раньше не наблюдалось. Общий рост трафика в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35–40%. Наибольший прирост демонстрируют социальные сети — 31%, файлообменники — 30%, онлайн-игры — 21% и развлекательные видеосервисы — 17%. Показатель просмотра телепередач тоже увеличился — на 26% по сравнению с началом марта.

Для того, чтобы приспособиться к возросшим нагрузкам и не упустить открывшиеся возможности, в «Эр-Телекоме» стали подключать новых клиентов в течение суток с момента поступления заявки, раньше на это требовалось три дня. Аварийно-восстановительные бригады и колл-центр работают в режиме 24/7, чтобы реагировать на все запросы максимально оперативно. Вынуждены напрягаться и технические специалисты: чтобы не допустить срывов при увеличении нагрузки, они занимаются ее балансировкой, организуют дополнительные каналы, расширяют емкость сети, ищут и внедряют новые решения, оптимизирующие прохождение трафика по сети при дефиците ресурсов.

В интернет-магазине Wildberries столкнулись с резким — трехкратным — ростом спроса на услуги курьерской доставки. Кроме того, отечественные поставщики магазина стали активно использовать маркетплейсы в качестве канала сбыта: в марте число новых поставщиков Wildberries выросло в три раза, а за первые недели апреля уже в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим в компании сделали курьерскую доставку полностью бесплатной, вне зависимости от региона и города. Заметим, что до сих пор за доставку надо было заплатить 200 рублей, если сумма заказа не достигала десяти тысяч рублей. В результате аудитория интернет-магазина начала быстро пополняться за счет жителей глубинки, где слабо развита даже обычная розничная торговля: в первые три недели апреля в компании отметили рост числа интернет-покупок в небольших населенных пунктах, то есть тех точках, где люди редко могут позволить себе покупку на десять тысяч.

Временно, но надолго

Как следствие, компаниям потребовалось больше сотрудников. В городах присутствия «Эр-Телекома» открылось 200 вакансий, что связано со стремительным региональным развитием. Компании требуются специалисты по продажам, операторы контактных центров, сервисные инженеры. В Wildberries для доставки без сбоев значительно увеличили число курьеров: в апреле их стало в два с половиной раза больше, чем в марте, а в целом за месяц приняли на работу 12 тыс. человек. Но это не конец истории. По последним данным, на настоящий момент открыто еще три тысячи вакансий — работники все еще нужны в курьерской службе, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries, распределительных и логистических центрах, в IT-отделе, контакт-центре, административно-хозяйственной службе.

Кстати, доходы у сотрудников низшего звена Wildberries в условиях действия ограничительных мер весьма завидные: зарплата курьера в московском регионе составляет от 60 до 135 тыс. рублей, сотрудника распределительного центра — от 40 до 135 тыс. рублей при медианной зарплате в Москве 50 тыс. рублей.

В розничной сети «Лента» тоже активно набирают персонал: здесь необходимо заполнить около тысячи вакансий, но, как сообщили в компании, это продиктовано не текущей ситуацией, а реализацией уже существовавших до кризиса планов развития. Эти планы касаются как основного бизнеса ритейлера, так и расширения нового проекта — онлайн-сервиса доставки еды «Ленточка». Поэтому в «Ленту» на постоянную работу приглашают как продавцов и кассиров, так и комплектовщиков онлайн-заказов, работников склада, сотрудников производства. Если говорить об офисных сотрудниках, то это увеличение персонала, работающего в IT и digital.

Нельзя не отметить, что все три компании, набирая новых сотрудников, решили кинуть спасательный круг коллегам-предпринимателям, временно приостановившим свою деятельность, в частности малому и среднему бизнесу. «Малые и средние предприятия столкнулись с вызовом, требующим поиска новых решений по сохранению своих бизнес-команд. С учетом этих и других вводных мы приняли решение поддержать жителей страны и предпринимателей, инициировав наш проект по временному и постоянному трудоустройству граждан в городах нашего присутствия, — рассказали в “Эр-Телекоме”. — Сотрудников из других компаний мы готовы принимать на условиях договора гражданско-правового характера. Это позволит их основному работодателю снизить затраты на персонал на период тяжелой ситуации, а потом быстро вернуть сотрудников».

В «Ленте» провели переговоры с кондитерской сетью «Буше», «Макдональдсом», «Бургер Кингом», «Спортмастером», Sela и DNS о временном трудоустройстве работников. Составлена база данных таких специалистов. Это прежде всего работники торговых залов, операторы погрузочно-разгрузочных работ. Эти вакансии входят в одну тысячу плановых. Впрочем, пока цифры приема невысокие: в компании пояснили, что речь идет об эпизодическом, а не массовом приеме работников из остановивших свою деятельность бизнесов, но они вырастут, если срок самоизоляции растянется на длительное время.

В Wildberries поступили радикально — создали сайт для поиска персонала http://vsemrabota.ru. За месяц работы этого ресурса с предложениями о временной занятости своего персонала в интернет-магазин обратились десятки компаний из разных сфер бизнеса: московский аэропорт Домодедово, Рокетбанк, KFC, «Спортмастер», «Рив Гош», Kanzler, Rolf, «Дочки-сыночки», «Эконика», Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group, Funday. Ранее к проекту присоединились FinnFlare, «Стокманн», Concept Group, «Кораблик», «Твое», Zenden, сеть ресторанов «Теремок», «Буше», сеть семейных парков «Zамания», а также кадровое агентство «Анкор».

Но, предоставляя возможности временного трудоустройства, компании вовсе не выказывают намерения в будущем сокращать занятые новыми сотрудниками рабочие места, поскольку уверены, что сохранят свои позиции и после того, как будут сняты ограничения, и даже будут развиваться, несмотря на экономический кризис. В «Эр-Телекоме» уверяют, что «готовы к долгосрочному сотрудничеству со всеми принимаемыми и востребованными в нашей компании специалистами». В «Ленте» подчеркивают, что многих сотрудников они пригласили на постоянную работу исходя из планов развития компании, и «поэтому после окончания пандемии мы не планируем сокращать работников». В Wildberries заявляют, что, развиваясь в настоящий момент динамичными темпами, не планируют сбавлять обороты и в будущем; таким образом, здесь дают понять, что, если вновь принятые на работу вернутся к своим работодателям, большая часть этих рабочих мест никуда не исчезнет.