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В американских супермаркетах ограничивают покупки мяса

Москва, 07.05.2020
Ограничения на покупку мяса «в одни руки» ввели многие магазины в США. Причина — коронавирус вмешался в цепочку поставок этого продукта. В итоге может быть пересмотрена доктрина продовольственной безопасности в стране.
#Продовольственный рынок
#Мировой кризис
#мясо
#США
#Ирина Кириченко
  • В американских супермаркетах ограничивают покупки мяса

В американских торговых сетях ограничили продажу мяса

Nati Harnik Кредит: AP/TASS

Нацию, у которой мясо – продукт номер один в списке гастрономических предпочтений (в США на душу населения его потребляется больше, чем в любой другой стране мира) – начали ограничивать в его покупках. И дело – не в борьбе за здоровый образ жизни. Страна столкнулась с дефицитом.

В сети закусочных Wendy’s за целый день может не появиться ни одного фирменного квадратного гамбургера – заказчикам сообщают: «все распродано».

Чтобы избежать ажиотажного спроса, крупнейшая в США розничная сеть Kroeger в части своих магазинов ограничила продажи свежей говядины и свинины «в одни руки». Мелкооптовая сеть Costco, где покупатели обычно делают большие закупки, не разрешает купить больше трех видов продуктов из свежих говядины, свинины или курятины. Продуктовый ритейлер Hy-Wee намерен продавать покупателям не более четырех упаковок мяса за раз.

Спикеры торговых предприятий предупреждают, что из-за сокращения поставок ограничения могут длиться несколько ближайших недель. По оценке профсоюза работников пищевой промышленности, которую приводит The New York Times, выпуск свинины упал за период ограничений на 25%, а говядины – на 10%. Аналитики уже отмечают рост цен на свежее мясо. Так, некоторые американские рестораторы отмечают, что за две недели они выросли на 50-60%.

Сложившийся дефицит – результат закрытия мясоперерабатывающих предприятий из-за карантина на фоне коронавирусной инфекции. И речь идет не столько о профилактике – как обеспечивающие продовольственную безопасность страны и бесперебойную поставку своей продукции американским гражданам, мясоперерабатывающие заводы не закрывались. Решение об этом принималось на самом высоком уровне.

«Мы много работаем для того, чтобы быть уверенными: цепочка поставок продовольствия в нашей стране работает исправно и эффективно», – написал в своем Твиттере президент Дональд Трамп, объявляя о том, что на предприятия мясной отрасли распространяется «Закон об оборонном производстве», регулирующий экономику в период чрезвычайных ситуаций.

Однако на предприятиях были выявлены многочисленные случаи заражения. По данным Объединенного профсоюза работников пищевой промышленности 5000 мясников находятся либо в больницах, либо дома – на карантине, а двадцать сотрудников мясоперерабатывающих предприятий умерло. На производственных линиях сложно соблюдать социальную дистанцию. В итоге, 22 завода закрыты на карантин, а те, что не остановились, сократили производство из-за недостатка работников. Набрать новых, несмотря на высокую безработицу, оказывается трудно, поскольку работа в мясопереработке требует особых профессиональных навыков.

Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с излишней консолидацией отрасли в США, где три четверти мясопереработки находятся в руках трех компаний: Tyson, JBS и Cargill, сосредоточивших производство на своих гигантских предприятиях, из-за чего остановка даже одного из них сразу нарушает отработанную цепочку поставок. Сенаторы Тэмми Болдуин от Висконсина и Джош Хоули от Миссури направили запрос в Федеральную комиссию по торговле, в котором требуют провести расследование и установить не подрывает ли концентрация мясопереработки стабильность обеспечения американских граждан мясной продукцией и соответствует ли целям обеспечения продовольственной безопасности.

Эксперты полагают, что с этой точки зрения Европа находится в более выгодной позиции, поскольку здесь ведущие 15 компаний занимают всего 28% рынка. И преимуществом европейской мясной отрасли по оценке специалистов является то, что они локальны, традиционны и независимы.

Таким образом, кризис, вызванный коронавирусом, может привести к тому, что целая отрасль американской экономики изменит свой облик – регулятор может провести рад мер, которые будут способствовать ее деконсолидации ради повышения продовольственной безопасности страны.

Впрочем, нынешний кризис может заставить пересмотреть принципы продовольственной безопасности в мире в целом. Например, в Великобритании уже опасаются дефицита риса, популярного здесь злака, из-за того, что Вьетнам и Камбоджа запретили его экспорт из опасений, что населению этих стран может на фоне экономического кризиса его не хватить. Специалисты призывают к тому, чтобы стимулировать развитие фермерства в Великобритании, чтобы заместить импорт продовольствия локальным продуктом.

Основная перестройка цепочек поставок продовольствия будет связана с их диверсификацией. В некоторых отраслях – например, производства рыбы и морепродуктов -- лидером в поставках на мировой рынок является Китай. По всей вероятности, понимая, что нельзя зависеть в поставках на свой рынок значимых для обеспечения продовольственной безопасности продуктов питания практически от одного поставщика, регуляторы стран, да и компании-импортеры будут искать альтернативных поставщиков или развивать собственные производства, что может сильно отразиться на позициях того же Китая в глобальной экономике.

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