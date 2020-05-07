В Чехии назвали примерные сроки открытия границ для россиян

Чехия постепенно начнет открывать свои границы с июня, однако, возобновление сообщения с Россией планируется не раньше, чем через несколько месяцев, сказал РБК глава чешского МИДа Томаш Петржичек.

На первом этапе Чехия отменит запрет на поездки своих граждан в соседние страны и государства, которые успешно справились с первой волной эпидемии, добавил дипломат. Только после этого можно возобновлять поездки наиболее пострадавшие от коронавируса государства, к которым глава чешского МИД относит Италию, США и Россию. Границы будут открываться поэтапно: сначала для бизнеса, далее для путешествий по семейным обстоятельствам и только в последний момент для туристов, уточнил министр.

Первыми границы откроют для поездок чехов в Словакию или Австрию, следом рассматривается открытие сообщения с Хорватией, Грецией или Португалией. Общая задача, по словам дипломата, это восстановление «нормального сообщения внутри Шенгенской зоны».

Что касается наиболее пострадавших от коронавируса стран, к которым дипломат причисляет Италию, Россию и США, то «размышлять о каких-то конкретных датах пока рано».

«Думаю, что открыть границы и восстановить сообщение удастся только по прошествии нескольких месяцев», - добавил Петржичек. Он уточнил, что визы для россиян в Чехию начнут выдавать, основываясь на состоянии эпидемиологической ситуации.